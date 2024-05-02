В Коми 19 человек оказались госпитализированы с симптомами ковида
- 22:30 2 мая
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- Екатерина Незлоба
По информации "Новости Коми", в Республике продолжает расти количество инфицированных коронавирусом. Согласно отчетам Федерального оперштаба, в течение последней недели число зараженных возросло на 165 человек. Из них 19 жителей Республики были госпитализированы, и всем заболевшим оказывается медицинская помощь в специализированных стационарах.
Необходимо отметить, что в период с 22 апреля по 28 апреля количество выздоровевших в регионе увеличилось на 206 человек. Это свидетельствует о том, что медицинские учреждения республики активно противостоят распространению вируса и успешно помогают пациентам побороть болезнь.
Более того, нет информации о новых случаях смерти от COVID-19 в Коми за отчетный период.
Несмотря на увеличение числа зараженных, региональные власти призывают жителей быть осторожными и строго соблюдать все рекомендации по предотвращению заболевания.