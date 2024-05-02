В Коми 19 человек оказались госпитализированы с симптомами ковида

По информации "Новости Коми", в Республике продолжает расти количество инфицированных коронавирусом. Согласно отчетам Федерального оперштаба, в течение последней недели число зараженных возросло на 165 человек. Из них 19 жителей Республики были госпитализированы, и всем заболевшим оказывается медицинская помощь в специализированных стационарах.

Необходимо отметить, что в период с 22 апреля по 28 апреля количество выздоровевших в регионе увеличилось на 206 человек. Это свидетельствует о том, что медицинские учреждения республики активно противостоят распространению вируса и успешно помогают пациентам побороть болезнь.