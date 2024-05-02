Пенсионеры имеют полное право на 18 дней в санатории: список льготников

Пенсионеры, страдающие от туберкулеза или других болезней, могут отправиться на санаторно-курортное лечение для предотвращения развития основных заболеваний. Кроме того, любой пенсионер из списка полного перечня болезней может пройти такое лечение. Помимо этого, им предоставляется бесплатный проезд в пригородном и междугороднем транспорте к месту лечения и обратно. Все эти услуги включены в пакет социальных услуг.

Лечение в санатории обычно длится 18 дней, однако пенсионеры с инвалидностью, страдающие от заболеваний или последствий травм головного или спинного мозга, могут получить лечение от 24 до 42 дней.