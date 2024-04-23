Спасатели сняли шесть осиных ульев под Сыктывкаром
- 22:30 23 апреля
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- Олег Помидоров
Фото из архива "Про Город Сыктывкар"
22 апреля Сыктывкарский аварийно-спасательный отряд “Спас-Коми” Комитета ГО и ЧС выезжал на помощь жительнице в селе Выльгорт.
Стало известно, что местная жительница нашла в своем сарае осиный улей и позвонила в службу спасения. На место помощи выдвинулись сотрудники “Спас-Коми”, они обнаружили шесть ульев.
Поскольку насекомые все еще находятся в состоянии сна, спасатели срезали гнезда ос и сложили их в мешок. После этого владелица помещения отправила его в печь.
Спасательная операция заняла около 30 минут.