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Спасатели сняли шесть осиных ульев под Сыктывкаром

Спасатели сняли шесть осиных ульев под СыктывкаромФото из архива "Про Город Сыктывкар"

22 апреля Сыктывкарский аварийно-спасательный отряд “Спас-Коми” Комитета ГО и ЧС выезжал на помощь жительнице в селе Выльгорт. 

Стало известно, что местная жительница нашла в своем сарае осиный улей и позвонила в службу спасения. На место помощи выдвинулись сотрудники “Спас-Коми”, они обнаружили шесть ульев.

Поскольку насекомые все еще находятся в состоянии сна, спасатели срезали гнезда ос и сложили их в мешок. После этого владелица помещения отправила его в печь.

Спасательная операция заняла около 30 минут.

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