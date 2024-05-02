Блокировка пота: эти три хитрости моментально удалят желтые и белые пятна с одежды

Есть несколько методов, которые могут быть эффективными в удалении пятен от пота. Некоторые из них включают использование кисломолочных продуктов, картофельного крахмала и смеси меда и уксуса. Однако перед применением любого из этих методов важно провести тест на небольшом участке ткани, чтобы убедиться, что они не вызовут повреждений или изменений в цвете ткани? сообщает sevastopolmedia.ru.

Один из методов заключается в том, чтобы нанести обычный йогурт или кефир на пятна от пота и оставить на несколько часов. Затем ткань следует тщательно промыть в прохладной воде и вымыть в стиральной машине.