Блокировка пота: эти три хитрости моментально удалят желтые и белые пятна с одежды
- 11:05 2 мая
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- Служба новостей
Есть несколько методов, которые могут быть эффективными в удалении пятен от пота. Некоторые из них включают использование кисломолочных продуктов, картофельного крахмала и смеси меда и уксуса. Однако перед применением любого из этих методов важно провести тест на небольшом участке ткани, чтобы убедиться, что они не вызовут повреждений или изменений в цвете ткани? сообщает sevastopolmedia.ru.
Один из методов заключается в том, чтобы нанести обычный йогурт или кефир на пятна от пота и оставить на несколько часов. Затем ткань следует тщательно промыть в прохладной воде и вымыть в стиральной машине.
Другой метод включает использование картофельного крахмала. Для этого приготовьте пасту из картофельного крахмала, добавив немного воды. Затем нанесите эту пасту на пятна от пота и оставьте на несколько часов или на всю ночь. После этого ткань следует вымыть в стиральной машине.
Третий метод включает смесь меда и уксуса. Для этого смешайте равные части меда и уксуса. Затем нанесите эту смесь на пятна от пота и оставьте на 30-60 минут. После этого ткань следует вымыть в стиральной машине.
В дополнение к этим методам, современные дезодоранты и антиперспиранты также могут быть эффективными в борьбе с проблемой чрезмерной потливости и неприятного запаха в подмышечной зоне. Антиперспиранты содержат компоненты, которые временно сужают просветы потовых желез и уменьшают объем выделяемого пота. Дезодоранты, в свою очередь, не предотвращают потливость, но эффективно борются с неприятным запахом, препятствуя размножению бактерий и содержа отдушки для маскировки запаха.