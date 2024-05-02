Под конец весны лотерейный билет принесет выигрыш: Глоба предрек денежную удачу трем знакам зодиака

Фото из архива "Про Города"

Всемирно известный астролог, писатель и публицист Павел Глоба рассказал, кто в последние дни весны 2024 года ухватит удачу за хвост. Три знака зодиака станут своего рода денежными магнитами. Коридор финансовой удачи откроется трем представителям зодиакальных созвездий в субботу, 27 апреля 2024 года. Если все сделать правильно, то денежная удача пробудет с ними вплоть до конца года. Лев

Представители огненного знака могут рассчитывать на крупный выигрыш в лотерею. Львы не прогадают, есть купят лотерейный билет в период с 27 по 30 апреля. Астролог уверен, что представители знака сорвут настоящий куш. Сохранить денежный поток надолго получится, если Львы не поскупятся на подарки для близких и родных.

Весы

Представители воздушного знака с 27 апреля 2024 года окажутся под влиянием Меркурия. Планета имеет магнетическое и финансовое значение. Весам стоит рассчитывать на крупную премию и участие в прибыльных проектах,которые будут приносить доход долгие годы. Чтобы представители знака задержались в денежном коридоре, Весам нужно избавится от долговых обязательств.

Рыбы