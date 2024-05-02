Секрет самого ароматного куриного бульона: Добавляем этот ингредиент и получаем нереальную вкусноту

Каждая хозяйка знает, что нет ничего проще, чем сварить куриный бульон. А эксперты Телеграм-канала «Лайфхак дня» рассказали, как превратить куриный бульон в ароматное и изысканное блюдо. Берите на заметку.

По словам специалистов, в бульон нужно обязательно добавить лавровый лист. Но подготовить его нужно особым образом. Зажгите газовую конфорку и подержите над ней лавровый лист в течение нескольких секунд. Затем отправьте приправу к остальным ингредиентам и варите бульон привычным способом.