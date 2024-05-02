Секрет самого ароматного куриного бульона: Добавляем этот ингредиент и получаем нереальную вкусноту
- 21:15 2 мая
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- Служба новостей
Каждая хозяйка знает, что нет ничего проще, чем сварить куриный бульон. А эксперты Телеграм-канала «Лайфхак дня» рассказали, как превратить куриный бульон в ароматное и изысканное блюдо. Берите на заметку.
По словам специалистов, в бульон нужно обязательно добавить лавровый лист. Но подготовить его нужно особым образом. Зажгите газовую конфорку и подержите над ней лавровый лист в течение нескольких секунд. Затем отправьте приправу к остальным ингредиентам и варите бульон привычным способом.
В результате вы получите идеальный куриный бульон и по-другому готовить больше не захотите, пишет портал hibiny.ru.
Напомним, ранее мы писали о том, как приготовить восхитительный рыбный бульон. Это может показаться несложной задачей, однако, пожалуй, каждая хозяйка хочет, чтобы ее блюдо получилось безупречным. Для получения такого результата необходимо соблюсти ряд нюансов.
Рыбный бульон, подобно фундаменту, обладает тонким балансом вкусов, который может легко пострадать от малейших ошибок. Но не отчаивайтесь! Повар Юлия Архипова, поделилась советами, как сотворить идеальный бульон, который станет основой для множества кулинарных шедевров. Подробнее об этом по ссылке.