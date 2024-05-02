В Сыктывкаре рядом с гостиницей "Югор" в реку упала женщина
- 12:00 2 мая
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- Белла Лебедева
По информации пресс-службы ГУ МЧС Коми, женщина упала в реку Сысолу.
Предположительно, она находилась на пирсе в момент происшествия.
Однако несчастный случай заметили очевидцы, которые немедленно приняли меры по спасению женщины.
Главное управление МЧС России по Республике Коми сообщает, что весенние течения реки сильно подмывают крутые берега и могут вызывать обвалы. Поэтому важно быть особенно осторожными и не приближаться к обрывистым берегам реки.
Весной особую опасность представляют собой плотины и запруды. Поэтому рекомендуется не приближаться к таким местам и не подвергать себя риску. Особое внимание следует уделить и ледяным заторам, вокруг которых не стоит собираться.
Службы МЧС призывают граждан быть бдительными и соблюдать правила безопасности при нахождении у водоемов, особенно в периоды повышенного риска.