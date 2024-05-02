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В Сыктывкаре рядом с гостиницей "Югор" в реку упала женщина

В Сыктывкаре рядом с гостиницей "Югор" в реку упала женщинафото редакции

По информации пресс-службы ГУ МЧС Коми, женщина упала в реку Сысолу.

Предположительно, она находилась на пирсе в момент происшествия.

Однако несчастный случай заметили очевидцы, которые немедленно приняли меры по спасению женщины.

Главное управление МЧС России по Республике Коми сообщает, что весенние течения реки сильно подмывают крутые берега и могут вызывать обвалы. Поэтому важно быть особенно осторожными и не приближаться к обрывистым берегам реки.

Весной особую опасность представляют собой плотины и запруды. Поэтому рекомендуется не приближаться к таким местам и не подвергать себя риску. Особое внимание следует уделить и ледяным заторам, вокруг которых не стоит собираться.

Службы МЧС призывают граждан быть бдительными и соблюдать правила безопасности при нахождении у водоемов, особенно в периоды повышенного риска.

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