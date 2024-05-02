Больной жительнице Прилузья потребовалась помощь сотрудников МЧС

Фото "СПАС-КОМИ" Комитета ГО и ЧС

Это уже третий случай, когда пациенту требуется помощь спасателей на протяжении периода паводка. Аварийно-спасательный отряд "СПАС-КОМИ" Прилузского Комитета по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям вновь приступил к выполнению своих обязанностей. 29 апреля спасатели выезжали на помощь жительнице п. Черныш Вера Ивановне, 1971 года рождения, которой потребовалась госпитализация.

Как стало известно, спасатели успешно перевезли больную через реку Луза и передали её врачам кареты скорой помощи.