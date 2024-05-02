Больной жительнице Прилузья потребовалась помощь сотрудников МЧС
- 16:30 2 мая
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- Белла Лебедева
Это уже третий случай, когда пациенту требуется помощь спасателей на протяжении периода паводка.
Аварийно-спасательный отряд "СПАС-КОМИ" Прилузского Комитета по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям вновь приступил к выполнению своих обязанностей. 29 апреля спасатели выезжали на помощь жительнице п. Черныш Вера Ивановне, 1971 года рождения, которой потребовалась госпитализация.
Как стало известно, спасатели успешно перевезли больную через реку Луза и передали её врачам кареты скорой помощи.
В настоящее время посты аварийно-спасательного отряда "СПАС-КОМИ" были размещены на шести переправах в Прилузье, где спасатели дежурят в Сысольском и Сыктывдинском районах. Это необходимо для обеспечения безопасности жителей и оперативного реагирования на возможные случаи экстремальных ситуаций.