Самозанятые стали приносить больше доходов бюджету Республики Коми

Вклад самозанятых граждан в бюджет Коми продолжает расти с возрастанием их числа. По последним данным, количество самозанятых жителей республики превысило 40 тысяч человек, что на 13 тысяч больше, чем год назад. Это свидетельствует о постоянном увеличении числа людей, выбравших данную форму работы, пишет "Новости Коми".

В ходе встречи в Общественной палате региона высказались заместитель председателя правительства и министр финансов Коми, Владимир Казаков, который отметил, что даже государственные служащие могут стать самозанятыми, если сдают недвижимость в аренду. Такой статус не требует дополнительной регистрации и позволяет использовать удобные налоговые условия.