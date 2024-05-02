Самозанятые стали приносить больше доходов бюджету Республики Коми
- 20:45 2 мая
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- Екатерина Незлоба
Вклад самозанятых граждан в бюджет Коми продолжает расти с возрастанием их числа. По последним данным, количество самозанятых жителей республики превысило 40 тысяч человек, что на 13 тысяч больше, чем год назад. Это свидетельствует о постоянном увеличении числа людей, выбравших данную форму работы, пишет "Новости Коми".
В ходе встречи в Общественной палате региона высказались заместитель председателя правительства и министр финансов Коми, Владимир Казаков, который отметил, что даже государственные служащие могут стать самозанятыми, если сдают недвижимость в аренду. Такой статус не требует дополнительной регистрации и позволяет использовать удобные налоговые условия.
Министр подчеркнул также, что самозанятые имеют возможность выбора региона, в котором они работают, и могут управлять своим бизнесом с помощью мобильных устройств, что делает процесс максимально простым и удобным. Отчетность и уплата налогов осуществляются через специальное мобильное приложение.
Казаков отметил, что в Коми положительная тенденция: 63% зарегистрированных самозанятых выбирают данный регион для своей деятельности. Это подтверждает привлекательность республики для самозанятых граждан.
Налоговые поступления от самозанятых в бюджет Коми за прошлый год составили 80 млн рублей. Хотя эта цифра является незначительной в общем объеме налоговых поступлений, она все же демонстрирует положительную динамику. За первый квартал 2024 года самозанятые уже заплатили в бюджет 30 млн рублей, что в два раза больше, чем за аналогичный период годом ранее.
Таким образом, самозанятые продолжают приносить финансовую пользу для бюджета республики Коми, а их число постоянно увеличивается. Этот вид деятельности становится все более популярным среди граждан, что способствует развитию региональной экономики.