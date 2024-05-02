В Ижемском и Усть-Куломском районах обсудили внебольничную пневмонию
- 14:30 2 мая
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- Белла Лебедева
Внебольничная пневмония — это острая инфекционная болезнь легких, вызванная внутриклеточными бактериями.
В администрации Ижемского района проведели специальное заседание санитарно-противоэпидемиологической комиссии, на котором основное внимание было уделено эпидемиологической ситуации в Ижемской школе, связанной с заболеваемостью внебольничной пневмонией.
С 27 апреля и до дальнейшего распоряжения, Ижемская школа была закрыта на карантин в связи с выявлением трех случаев внебольничной пневмонии среди учащихся. Санитарно-противоэпидемиологическая комиссия приняла решение о приостановке образовательного и дополнительного учебного процесса в селе Ижма до 6 мая.
Представители администрации напомнили, что при появлении респираторных симптомов у детей не следует заниматься самолечением. Если ребенок кашляет, то необходимо вызвать врача на дом, чтобы избежать возможных осложнений и дальнейшего распространения инфекции.
В Усть-Куломском районе также наблюдается аналогичная ситуация. С 20 апреля Усть-Куломская средняя школа находится на карантине для учащихся с 1-го по 11-й классы, продленном до 10 мая. В связи с вспышкой пневмонии, все секции и кружки были отменены.