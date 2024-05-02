В Ижемском и Усть-Куломском районах обсудили внебольничную пневмонию

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Внебольничная пневмония — это острая инфекционная болезнь легких, вызванная внутриклеточными бактериями. В администрации Ижемского района проведели специальное заседание санитарно-противоэпидемиологической комиссии, на котором основное внимание было уделено эпидемиологической ситуации в Ижемской школе, связанной с заболеваемостью внебольничной пневмонией.

С 27 апреля и до дальнейшего распоряжения, Ижемская школа была закрыта на карантин в связи с выявлением трех случаев внебольничной пневмонии среди учащихся. Санитарно-противоэпидемиологическая комиссия приняла решение о приостановке образовательного и дополнительного учебного процесса в селе Ижма до 6 мая.

Представители администрации напомнили, что при появлении респираторных симптомов у детей не следует заниматься самолечением. Если ребенок кашляет, то необходимо вызвать врача на дом, чтобы избежать возможных осложнений и дальнейшего распространения инфекции.