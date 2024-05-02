Зритель оскорбил юмористку Варвару Щербакову из-за шутки про Сыктывкар
- 21:45 2 мая
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- Екатерина Незлоба
Популярная российская комедиантка Варвара Щербакова рассказала о неприятном инциденте, который произошел после шуточного замечания о городе Сыктывкар. Во время шоу «Женский форум», доступного в социальной сети «Вконтакте», юмористка рассказала, что один зритель обиделся на нее и оскорбил в своем сообщении.
«В предыдущий раз я пошутила про Сыктывкар, и какой-то мужчина написал мне: „Спасибо, сука, что обосрала наш город“, — поделилась Щербакова своим недовольством.
Ее коллега, Ольга Парфенюк, в свою очередь, отметила, что в том эпизоде Щербакова не критиковала Сыктывкар, а всего лишь интересовалась его местоположением. Она также добавила, что зрители порой обижаются на участников «Женского форума» из-за шуток, касающихся разных городов, пишет Лента.ру.