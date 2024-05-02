Зритель оскорбил юмористку Варвару Щербакову из-за шутки про Сыктывкар

Популярная российская комедиантка Варвара Щербакова рассказала о неприятном инциденте, который произошел после шуточного замечания о городе Сыктывкар. Во время шоу «Женский форум», доступного в социальной сети «Вконтакте», юмористка рассказала, что один зритель обиделся на нее и оскорбил в своем сообщении.

«В предыдущий раз я пошутила про Сыктывкар, и какой-то мужчина написал мне: „Спасибо, сука, что обосрала наш город“, — поделилась Щербакова своим недовольством.