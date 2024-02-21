Модернизация, смена собственника и решения в рамках санкций: ключевые темы пресс-конференции на СЛПК
- 13:26 21 февраля
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- AnnaAnna
Генеральный директор комбината Клаус Пеллер рассказал о результатах работы и ближайших планах
9 февраля на Сыктывкарском ЛПК прошла пресс-конференция, на которой генеральный директор Клаус Пеллер ответил на вопросы ведущих региональных СМИ о смене собственника, модернизации, решениях в рамках санкций и экологической политике предприятия.
О новом собственнике
В октябре 2023 года собственником АО «СЛПК» стало ООО «СЕЗАР-ИНВЕСТ». Это компания, для которой лесная отрасль является новым направлением. Но, как отметил Клаус Пеллер, совместная работа складывается успешно.
— Получился хороший симбиоз: у нового собственника есть отличное понимание бизнес-процессов и успешный управленческий опыт, а у нашего комбината — глубокая экспертиза в лесной и бумажной отрасли, — сказал гендиректор комбината.
Смена собственника не привела к каким-либо кардинальным изменениям в работе. Реализуются запланированные проекты, исполняются действующие контракты.
Сложности из-за санкций: пути решения
После начала СВО и закрытия границ у многих российских компаний возникли трудности с поставщиками и логистикой.
— Европейских партнеров мы потеряли. Поэтому в 2022-2023 годах мы поменяли базу наших поставщиков, сделав упор на Китай, Турцию, страны Азии, — рассказал Клаус Пеллер.
Для продолжения бесперебойной работы СЛПК нужно было искать новые пути развития. Одним из решений стало производство потребительского картона.
— Мы предложили рынку новый продукт — потребительский картон под брендами KomiPak и KomiBase, из которого производят упаковку типа тетра-пак для пищевых продуктов. Раньше такой картон покупали в Финляндии и Швеции. А сейчас его производим мы. Это гордость предприятия и наше успешное решение, — сообщил топ-менеджер.
Еще одно важное решение комбината — обновление базы поставщиков химикатов.
— Мы все помним период, когда людям приходилось покупать коричневую и серую бумагу. Наш комбинат был единственным, кто смог удержать качество и сохранить белизну продукции. Химикаты мы стали поставлять из Индии, Индонезии, Казахстана и Китая, — поделился Клаус Пеллер.
Что за запах был в городе в начале января?
В начале января сыктывкарцы почувствовали в воздухе странный запах. По социальным сетям начали разлетаться фейковые сообщения об аварии на СЛПК и опасном выбросе вредных веществ. Но паника оказалась необоснованной.
— 4 января из-за сильных морозов сработал один из предохранительных клапанов на технологическом трубопроводе выпарной станции. В результате произошел кратковременный выход в атмосферу газовоздушной смеси, которая подается на сжигание в содорегенерационный котел. Утечка силами предприятия была устранена за 12 минут, комбинат работал в штатном режиме. Но в связи с высоким атмосферным давлением и слабым ветром поступили жалобы на наличие неприятного запаха. Периметр комбината оснащен онлайн датчиками контроля за атмосферным воздухом, сведения с которых передаются в автоматическом режиме в Единую дежурно-диспетчерскую службу Сыктывкара. Каких-либо превышений по показаниям датчиков и по результатам проверок Роспотребнадзора не было выявлено, — объяснил Клаус Пеллер.
Кстати, до 2010 года эти газы полностью уходили в атмосферу, но уже 14 лет их сжигают в содорегенерационном котле.
Забота об экологии
На Сыктывкарском ЛПК защита окружающей среды — один из основополагающих факторов. При любом проекте модернизации или реконструкции на комбинате руководствуются двумя принципами: эффективностью и экологичностью.
— Лесопитомник — это наша собственная инициатива. Ежегодно мы выращиваем 8,6 миллионов саженцев сосны и ели. Потребность комбината — лишь половина от этого объема. Вторая половина выращивается для снижения дефицита саженцев в Коми, — объяснил Клаус Пеллер.
Также на предприятии готовятся ко второму этапу проекта модернизации ТЭЦ. В рамках первого, выбросы углекислого газа в атмосферу снизились на 200 000 тонн в год. В 2024 году стартует второй шаг, который займет примерно 3,5 года и обойдется компании почти в 12 миллиардов рублей. В него по плану входит строительство газового котла. Это снизит выбросы углекислого газа еще на 80 000 тонн в год.
СЛПК — это команда!
В эффективной работе комбината важную роль играют люди. Предприятие гордится своими специалистами.
— С коллективом налажена отличная коммуникация. Сотрудники знают свои цели, планы и достижения комбината, — поделился Клаус Пеллер.
СЛПК стремится к тому, чтобы ценные кадры оставались в Республике Коми. Поэтому для сотрудников создают комфортные условия труда.
— В выполнение обязательств по коллективному договору мы ежегодно инвестируем примерно 500 миллионов в год. Еще около 300 миллионов направляем на содержание наших социальных объектов: базы отдыха «Парма», спорткомплекса «Бумажник», профилактория-санатория, поликлиники и лыжной базы, — говорит Клаус Пеллер.
На предприятии всегда рады видеть новых специалистов.
— Мы ждем людей вовлеченных, у которых есть мотивация, амбиции, желание развиваться и расширять свои знания. Важны не только оценки в дипломе, — подытожил Клаус Пеллер.