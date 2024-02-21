Модернизация, смена собственника и решения в рамках санкций: ключевые темы пресс-конференции на СЛПК

Генеральный директор комбината Клаус Пеллер рассказал о результатах работы и ближайших планах

9 февраля на Сыктывкарском ЛПК прошла пресс-конференция, на которой генеральный директор Клаус Пеллер ответил на вопросы ведущих региональных СМИ о смене собственника, модернизации, решениях в рамках санкций и экологической политике предприятия.

О новом собственнике

В октябре 2023 года собственником АО «СЛПК» стало ООО «СЕЗАР-ИНВЕСТ». Это компания, для которой лесная отрасль является новым направлением. Но, как отметил Клаус Пеллер, совместная работа складывается успешно.

— Получился хороший симбиоз: у нового собственника есть отличное понимание бизнес-процессов и успешный управленческий опыт, а у нашего комбината — глубокая экспертиза в лесной и бумажной отрасли, — сказал гендиректор комбината.

Смена собственника не привела к каким-либо кардинальным изменениям в работе. Реализуются запланированные проекты, исполняются действующие контракты.

Сложности из-за санкций: пути решения

После начала СВО и закрытия границ у многих российских компаний возникли трудности с поставщиками и логистикой.

— Европейских партнеров мы потеряли. Поэтому в 2022-2023 годах мы поменяли базу наших поставщиков, сделав упор на Китай, Турцию, страны Азии, — рассказал Клаус Пеллер.

Для продолжения бесперебойной работы СЛПК нужно было искать новые пути развития. Одним из решений стало производство потребительского картона.