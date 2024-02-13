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В ходе проведения СВО погибло два жителя Сыктывкара

В ходе проведения СВО погибло два жителя Сыктывкара

Как рассказал глава республики Владимир Уйба, в ходе проведения специальной военной операции погибли два жителя столицы Коми.

13 февраля стало известно, что в ходе проведения СВО геройски погибли жители Сыктывкара – гвардии рядовой Дмитрий Чечуй и рядовой Олег Ежиков.

Дмитрий Чечуй служил наводчиком мотострелкового отделения, Олег Ежиков был в должности старшего механика – аккумуляторщика ремонтного отделения.

Глава Республики Коми Владимир Уйба выразил свои искренние соболезнования родным и близким бойцов.
 

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