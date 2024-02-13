Жители Коми стали чаще ездить в Сочи
- 16:02 13 февраля
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- AnnaAnna
МТС, цифровая экосистема, проанализировала турпоток на территории горного кластера Сочи. Выяснилось, что в 2023 году количество поездок жителей Коми на горнолыжные курорты Краснодарского края выросло на 7%.
По данным сервиса бронирования отелей МТС Travel путешественники из Коми и Ненецкого АО совершали самые продолжительные поездки в Горный Сочи, по сравнению с гостями из других регионов, бронируя жильё в среднем на 10 дней. Кроме того, отмечается, что среди жителей республики в прошлом году это направление чаще выбирали женщины, чем мужчины. Примерно каждый третий отдыхающий в горах во время поездки посещает еще и побережье Сочи.
В целом турпоток в горный кластер Сочи увеличился по сравнению с 2022 годом на 3%. Больше всего на горнолыжные курорты приезжает туристов из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростовской области. Жители Краснодарского края составляют треть всех гостей Красной поляны, Розы хутор и Газпрома. Также за последний год на курорты Сочи стали чаще ездить жители Северо-Кавказских республик: Ингушетии, Чечни и Республики Тыва.
Сейчас самые высокие скорости мобильного интернета на горнолыжных курортах Сочи зафиксированы в сети МТС. Это подтверждается результатами независимого исследования ИАА TelecomDaily. В этом году МТС завершила масштабный этап развития инфраструктуры связи на территории горного кластера Сочи. В результате строительства и модернизации сетей максимальная скорость мобильного интернета на курортах Газпром, Красная поляна и Роза Хутор выросла на порядок. Территория покрытия увеличилась вполовину, 4G работает даже на высокогорных участках трасс на отметке 2 400 метров.