Жители Коми стали чаще ездить в Сочи

МТС, цифровая экосистема, проанализировала турпоток на территории горного кластера Сочи. Выяснилось, что в 2023 году количество поездок жителей Коми на горнолыжные курорты Краснодарского края выросло на 7%.

По данным сервиса бронирования отелей МТС Travel путешественники из Коми и Ненецкого АО совершали самые продолжительные поездки в Горный Сочи, по сравнению с гостями из других регионов, бронируя жильё в среднем на 10 дней. Кроме того, отмечается, что среди жителей республики в прошлом году это направление чаще выбирали женщины, чем мужчины. Примерно каждый третий отдыхающий в горах во время поездки посещает еще и побережье Сочи.