В Коми дешевеет 98-й бензин
- 18:45 20 июля
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- Анастасия Амелькина
В Коми дорожает бензин и дизельное топливо. Но зафиксировано снижение стоимости на одну из марок. Об этом сообщает Комистат.
В период с 8 по 15 июля дизельное топливо выросло в цене на 0,03 процента. При этом бензин марки АИ-98 и выше стал дешевле на 0,64 процента. Актуальные средние потребительские цены на нефтепродукты в городах региона:
Сыктывкар
марки АИ-92 - 48,48 рублей за литр
марки АИ-95 - 53,94 рублей за литр
марки АИ-98 и выше - 71,03 рублей за литр
Дизельное топливо - 65,44 рублей за литр
Ухта
марки АИ-92 - 49,29 рублей за литр
марки АИ-95 - 54,16 рублей за литр
марки АИ-98 и выше - 71,33 рублей за литр
Дизельное топливо- 66,07 рублей за литр
Воркута
марки АИ-92 - 52,75 рублей за литр
марки АИ-95 - 56,28 рублей за литр
Дизельное топливо - 67,87 рублей за литр