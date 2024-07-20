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В Коми дешевеет 98-й бензин

В Коми дешевеет 98-й бензинФото из архива "Про Города Сыктывкар"

В Коми дорожает бензин и дизельное топливо. Но зафиксировано снижение стоимости на одну из марок. Об этом сообщает Комистат.

В период с 8 по 15 июля дизельное топливо выросло в цене на 0,03 процента. При этом бензин марки АИ-98 и выше стал дешевле на 0,64 процента. Актуальные средние потребительские цены на нефтепродукты в городах региона:

Сыктывкар

марки АИ-92 - 48,48 рублей за литр

марки АИ-95 - 53,94 рублей за литр

марки АИ-98 и выше - 71,03 рублей за литр   

Дизельное топливо - 65,44 рублей за литр

Ухта

марки АИ-92 - 49,29 рублей за литр

марки АИ-95 - 54,16 рублей за литр

марки АИ-98 и выше - 71,33 рублей за литр   

Дизельное топливо- 66,07 рублей за литр

Воркута

марки АИ-92 - 52,75 рублей за литр

марки АИ-95 - 56,28 рублей за литр

Дизельное топливо - 67,87 рублей за литр

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