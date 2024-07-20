В Коми дешевеет 98-й бензин

В Коми дорожает бензин и дизельное топливо. Но зафиксировано снижение стоимости на одну из марок. Об этом сообщает Комистат.

В период с 8 по 15 июля дизельное топливо выросло в цене на 0,03 процента. При этом бензин марки АИ-98 и выше стал дешевле на 0,64 процента. Актуальные средние потребительские цены на нефтепродукты в городах региона: