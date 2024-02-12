В Петербурге избили и похитили жительницу Коми

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

В Санкт-Петербурге похитили и изнасиловали жительницу Коми. Эту информацию подтвердили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу. Как уточняется в сообщении ведомства, 9 февраля в городское отделение полиции обратилась 38-летняя жительница Республики Коми, проживающая в одном из домов по улице Адмиралтейский канал, и сообщила, что около трех часов утра этого же дня в подъезде своего дома ее с подругой избили неизвестные. После их силой посадили в такси и увезли в Колпино.

Как выяснили полицейские, злоумышленниками оказались бывший сожитель одной из женщин и его брат. Они поджидали своих жертв в "засаде", когда те возвращались с работы.

Угрожая ножом, злоумышленники избили женщин, далее действительно увезли на такси в Колпино. Однако в городе осталась только одна из похищенных со своим экс-возлюбленным. Тот затащил ее на чердак одного из домов по улице Загородной, где еще раз избил, отобрал мобильный телефон, а после, угрожая ножом, изнасиловал.

Второй пострадавшей повезло больше. Злоумышленник вернул женщину в Санкт-Петербург в ее квартиру. Она смогла вызвать полицию. Правоохранители приехали на место, где задержали первого из похитителей. А спустя час в Колпино поймали и второго агрессора. Его 31-летнюю заложницу направили в медучреждение. После оказания квалифицированной помощи женщину отпустили домой.