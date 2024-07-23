Работница одной из больниц в Коми похитила деньги у пациентки

В пресс-службе МВД по Коми сообщили, что правоохранители установили подозреваемую, которая похитила деньги из больничной палаты в Сосногорске.

Ранее в полицию Сосногорска обратилась местная жительница 1967 года рождения. Она сообщила правоохранителям, что находилась на стационарном лечение в городской больнице, и в этот момент у нее неизвестный похитил из кошелька деньги.