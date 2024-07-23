Работница одной из больниц в Коми похитила деньги у пациентки
- 22:45 23 июля
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- Олег Помидоров
фото из архива "Про Город Сыктывкар"
В пресс-службе МВД по Коми сообщили, что правоохранители установили подозреваемую, которая похитила деньги из больничной палаты в Сосногорске.
Ранее в полицию Сосногорска обратилась местная жительница 1967 года рождения. Она сообщила правоохранителям, что находилась на стационарном лечение в городской больнице, и в этот момент у нее неизвестный похитил из кошелька деньги.
В ходе проведенных мероприятий правоохранители выяснили, что к преступлению причастна работница больницы, которая ранее была судима. Она похитила у нее деньги в тот момент, когда женщина отправилась из палаты на необходимые медицинские процедуры.
В отношении женщины возбудили уголовное дело по факту кражи и в ее адрес избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.