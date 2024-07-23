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Работница одной из больниц в Коми похитила деньги у пациентки

Работница одной из больниц в Коми похитила деньги у пациенткифото из архива "Про Город Сыктывкар"

В пресс-службе МВД по Коми сообщили, что правоохранители установили подозреваемую, которая похитила деньги из больничной палаты в Сосногорске.

Ранее в полицию Сосногорска обратилась местная жительница 1967 года рождения. Она сообщила правоохранителям, что находилась на стационарном лечение в городской больнице, и в этот момент у нее неизвестный похитил из кошелька деньги.

В ходе проведенных мероприятий правоохранители выяснили, что к преступлению причастна работница больницы, которая ранее была судима. Она похитила у нее деньги в тот момент, когда женщина отправилась из палаты на необходимые медицинские процедуры.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по факту кражи и в ее адрес избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.
 

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