Владимир Путин дал интервью экс-ведущему Fox News Такеру Карлсону
- 16:00 9 февраля
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- Служба новостей
Владимир Путин дал интервью бывшему ведущему Fox News Такеру Карлсону. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Интервью состоялось 6 февраля, и его длительность составила два часа. Карлсон приехал в Россию, чтобы поговорить с Путиным, и он заявил, что в течение двух лет ни один западный журналист не взял интервью у Путина после начала спецоперации. Стоит отметить, что в последний раз Владимир Путин действительно давал интервью западным СМИ 14 октября 2021 года.
Песков не раскрыл, какие впечатления остались у Путина. Он также не подтвердил, соблюдал ли Карлсон карантин перед встречей. По словам Пескова, выбор Карлсона связан с тем, что у него есть позиция, отличающаяся от других западных журналистов.
Песков также отметил, что пресс-служба Кремля получает много запросов на интервью с президентом, но они в основном приходят от крупных западных СМИ, которые не представляют разносторонний взгляд на происходящее. Он подчеркнул, что нет желания общаться с такими СМИ и сомневается в пользе таких интервью.
Карлсон также заявил, что направил запрос на интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским. Песков отметил, что это уже вопрос киевского режима, который активно предоставляет интервью, передают "Ведомости".