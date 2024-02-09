Владимир Путин дал интервью экс-ведущему Fox News Такеру Карлсону

Владимир Путин дал интервью бывшему ведущему Fox News Такеру Карлсону. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Интервью состоялось 6 февраля, и его длительность составила два часа. Карлсон приехал в Россию, чтобы поговорить с Путиным, и он заявил, что в течение двух лет ни один западный журналист не взял интервью у Путина после начала спецоперации. Стоит отметить, что в последний раз Владимир Путин действительно давал интервью западным СМИ 14 октября 2021 года.

Песков не раскрыл, какие впечатления остались у Путина. Он также не подтвердил, соблюдал ли Карлсон карантин перед встречей. По словам Пескова, выбор Карлсона связан с тем, что у него есть позиция, отличающаяся от других западных журналистов.