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Владимир Уйба вручил награды бойцам из Коми на передовой СВО

Владимир Уйба вручил награды бойцам из Коми на передовой СВОПресс-служба главы Коми

Глава Республики Коми, Владимир Уйба, совершил поездку в зону специальной военной операции, чтобы лично выразить благодарность и признание бойцам за их мужество и самоотверженность.

Он вручил им государственные награды Республики Коми и выразил восхищение их боевым духом и стойкостью. В рамках мероприятия перед бойцами выступили артисты из Коми, исполнив патриотические и любимые песни, чтобы поддержать их моральный дух.

Владимир Уйба отметил, что настрой у ребят исключительно боевой и подчеркнул, что они сражаются за правое дело и светлое будущее Родины, поэтому у неонацистов нет никаких шансов. Эта поездка стала еще одним проявлением поддержки и заботы главы республики о бойцах, выполняющих свой воинский долг. Он также подчеркнул единство и сплоченность народа Республики Коми в борьбе с нацизмом и терроризмом.

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