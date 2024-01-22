Владимир Уйба вручил награды бойцам из Коми на передовой СВО

Глава Республики Коми, Владимир Уйба, совершил поездку в зону специальной военной операции, чтобы лично выразить благодарность и признание бойцам за их мужество и самоотверженность.

Он вручил им государственные награды Республики Коми и выразил восхищение их боевым духом и стойкостью. В рамках мероприятия перед бойцами выступили артисты из Коми, исполнив патриотические и любимые песни, чтобы поддержать их моральный дух.