Минздрав Коми отрицает антисанитарные условия в эжвинской больнице

Вся работа ведется в соответствии с СанПином
Минздрав Коми отрицает антисанитарные условия в эжвинской больнице25 июня 2021
Фото очевидца
Ранее мы писали об ужасных условиях работы врачей в эжвинской поликлинике. Минздрав Коми ответил порталу PG11.ru на обвинения.
Как рассказали в министерстве, койки в коридорах стоят из-за резкого увеличения количества больных, а вся остальная работа ведется в соответствии с СанПинам.
Напомним, что нам присылали подобные фотографии:
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25 июня 2021, 09:45
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