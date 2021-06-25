Минздрав Коми отрицает антисанитарные условия в эжвинской больнице

Ранее мы писали об ужасных условиях работы врачей в эжвинской поликлинике. Минздрав Коми ответил порталу PG11.ru на обвинения.

Как рассказали в министерстве, койки в коридорах стоят из-за резкого увеличения количества больных, а вся остальная работа ведется в соответствии с СанПинам.

Напомним, что нам присылали подобные фотографии: