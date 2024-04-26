Индексация с 1 мая и день выплат: важные новости для пенсионеров - названы сроки

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Ежегодно правительство Российской Федерации индексирует пособия ряду категорий граждан, среди которых пенсионеры, инвалиды, военные и многодетные. В 2024 году их перерасчет уже произошел 1 января, 1 февраля и 1 апреля. Кому ожидать увеличения выплат в мае, а также когда будут начислены пенсии и пособия за май, рассказали "Известия". Двойная пенсия в апреле-2024 отменяется: график выплат Во вторник, 16 апреля, Социальный фонд РФ сообщил на своей странице в Telegram, что выплаты пенсий и пособий в мае пройдут в стандартные сроки: 3-го, 5-го и 8-го числа. Досрочная выплата пенсий и пособий в конце апреля, как это было в 2023 и 2022 годах, не предусмотрена. Такое решение было принято в связи с распределением выходных в этом году: россияне будут отдыхать с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая, а 2–3 и 6–8 мая будут рабочими днями. Соответственно, пенсии успеют начислить вовремя.

Доставка пенсий в России начинается не ранее 3-го числа месяца. Это касается как начисления на банковские карты, так и выплаты через почту, уточнили в ведомстве. Пособия на детей предоставляются в единый день — 3-го числа текущего месяца за предыдущий. Никаких изменений в графике выплат не предвидится.

2 мая зачисление пособий произойдет день в день;

пенсии за 3, 4 и 5 мая придут 3-го числа, в почтовом отделении выплаты можно будет получить и в первой половине дня 4 мая;

6–8 мая выплаты будут осуществлены день в день;

при получении выплат 9–12 мая их перевод на карту будет осуществлен 7–8-го числа.

Индексация пенсий с 1 мая 2024-го: кому и на сколько повысят

С 1 мая традиционно увеличатся выплаты нескольким категориям граждан. Так, увеличение фиксированной части на 100% могут ждать люди, которым в апреле исполнилось 80 лет, а также пожилые люди, получившие I группу инвалидности. В 2024 году фиксированная часть пенсии составляет 8134 рубля и 88 копеек.

Увеличение пенсии может быть произведено только один раз при соблюдении одного из этих условий. У получивших увеличение пенсии после присвоения I группы инвалидности при достижении 80 лет выплаты не изменятся.

Доплаты начисляются автоматически Социальным фондом, поэтому подавать заявление не нужно.

Кроме того, в следующем месяце повышения доплат могут ожидать бывшие летчики и работники угольной промышленности. Сумма доплаты индивидуальна и будет зависеть от среднемесячного заработка и стажа работы сотрудника.

Индексация пенсий в 2024, 2025, 2026 годах

В ноябре 2023 года Государственная дума РФ приняла закон о бюджете Фонда социального страхования на 2024–2026 годы. Согласно ему, в 2024 году прибавка составит 7,5%, в 2025-м — 9,5%, а в 2026-м — 10,3%.

На данный момент в 2024 году уже проводилась индексация, в том числе:

1 января. На 7,5% была проиндексирована страховая пенсия по старости и по инвалидности;

1 февраля. На 7,4% увеличился размер ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) для федеральных льготников;

1 апреля. На 7,5% была проиндексирована социальная пенсия нетрудоспособным гражданам.

В августе будет произведен перерасчет страховых пенсий работавших в 2023 году пенсионеров и увеличится стоимость пенсионного балла. Один пенсионный коэффициент будет стоить 133,05 рубля, тогда как в 2023 году он оценивался в 123,8 рубля. Чем выше зарплата работающего пенсионера, тем больше пенсионных баллов ему начисляется на счет в СФР. Однако максимальный размер перерасчета не должен превышать трех пенсионных коэффициентов. Соответственно, максимальная доплата к пенсии работающего пенсионера с 1 августа 2024 года составит 399,15 рубля (133,05 × 3).

А 1 октября пересчитают пенсии военным, в этом году увеличение выплат составит 4,5%. Данная мера затронет тех, кто получает пенсию от Минобороны, и приравненных к ним по статусу. Среди них бывшие сотрудники МВД, ФСБ, Росгвардии и остальных силовых ведомств. По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, повышение пенсии произведут более чем для 2,7 млн человек.