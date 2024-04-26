В Коми неисправное электрооборудование стало причиной пожара

В Сысольском районе из-за неисправного электрооборудования загорелся частный дом. Также в этот день в Сыктывкаре возгорание произошло в нежилом здании. Об этом сообщает МЧС по Коми.

25 апреля 2024 года в селе Визинга Сысольского района загорелся частный жилой дом. Сотрудники МЧС незамедлительно прибыли на Трактовый переулок и ликвидировали горение площадью 60 квадратных метров. В тушении участвовали 10 огнеборцев и 3 автоцистерны. Причиной возникновения огня стала неисправность электрооборудования. Никто не пострадал.