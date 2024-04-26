В Коми неисправное электрооборудование стало причиной пожара
- 20:45 26 апреля
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- Анастасия Амелькина
В Сысольском районе из-за неисправного электрооборудования загорелся частный дом. Также в этот день в Сыктывкаре возгорание произошло в нежилом здании. Об этом сообщает МЧС по Коми.
25 апреля 2024 года в селе Визинга Сысольского района загорелся частный жилой дом. Сотрудники МЧС незамедлительно прибыли на Трактовый переулок и ликвидировали горение площадью 60 квадратных метров. В тушении участвовали 10 огнеборцев и 3 автоцистерны. Причиной возникновения огня стала неисправность электрооборудования. Никто не пострадал.
Также 25 апреля вызов поступил в сыктывкарскую спасательную службу. На улице Клары Цеткин загорелся нежилой дом. Причиной стало неосторожное обращение с огнём. Пятнадцать огнеборцев быстро потушили пожар на площади в 16 квадратных метрах. В результате возгорания также не было пострадавших.