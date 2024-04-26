Указ подписан: уже 3 мая пенсионерам зачислят ощутимую сумму на карту

Были внесены изменения, направленные на улучшение финансовой ситуации некоторых пенсионеров в России. Андрей Гиринский, эксперт и доцент Экономического факультета РУДН, сообщил о возможном значительном увеличении пенсионных выплат для определенных групп граждан.

Согласно предоставленной информации, в текущем году, в мае, пенсионерам, достигшим определенного возраста, будет выплачено более 8 тысяч рублей. Это связано с повышением фиксированных сумм, которые выплачиваются в рамках страховой пенсии по старости.