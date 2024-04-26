Указ подписан: уже 3 мая пенсионерам зачислят ощутимую сумму на карту
- 19:00 26 апреля
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- Служба новостей
Были внесены изменения, направленные на улучшение финансовой ситуации некоторых пенсионеров в России. Андрей Гиринский, эксперт и доцент Экономического факультета РУДН, сообщил о возможном значительном увеличении пенсионных выплат для определенных групп граждан.
Согласно предоставленной информации, в текущем году, в мае, пенсионерам, достигшим определенного возраста, будет выплачено более 8 тысяч рублей. Это связано с повышением фиксированных сумм, которые выплачиваются в рамках страховой пенсии по старости.
Эта категория включает в себя людей, достигших 80-летнего возраста. Сейчас стандартная сумма этой выплаты составляет чуть более 8 тысяч рублей, однако после достижения 80-летнего возраста она увеличивается до 16 тысяч рублей.
Кроме того, пенсионерам, получившим I группу инвалидности в 2024 году, будет предоставлено дополнительное пособие к пенсии. В ближайшие месяцы планируется пересмотреть размеры дополнительных выплат для членов летных экипажей гражданской авиации, а также пенсий для работников угольной промышленности.
Размер пенсионных выплат индивидуален для каждого пенсионера и зависит от нескольких факторов, включая размер заработной платы, продолжительность трудового стажа и сумму дополнительных страховых взносов, направленных в Социальный фонд России, сообщает ngnovoros.ru.
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