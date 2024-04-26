Жители Коми тратят в магазинах более 250 тысяч рублей
- 20:30 26 апреля
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- Анастасия Амелькина
За год жители Коми в среднем тратят в магазинах по 287 тысяч рублей. Данные за 2023 год предоставил Комистат.
За прошедший год в магазинах и на ярмарках продали товаров на 208,3 миллиарда рублей. Лидером торговли стала алкогольная продукция, которая составила 9 процентов от купленного. Почти столько же составили мясные продукты. Шесть процентов продаж ушло легковым авто, пять - табачным изделиям, бензину и молочным продуктам. В среднем каждый житель региона потратил в розничной торговле 287,9 тысяч рублей.
При этом за 2023 год в Коми стали покупать меньше сахара, рыбы, муки и маргарина. А вот на кондитерские изделия, безалкогольные напитки, молочку, одежду и лекарства спрос значительно вырос. По сравнению с 2022 годом реализация непродовольственных товаров выросла на 2%, а продовольственных на 1%. Но доля розничных торговых сетей остаётся на прежнем уровне.