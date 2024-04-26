Жители Коми тратят в магазинах более 250 тысяч рублей

За год жители Коми в среднем тратят в магазинах по 287 тысяч рублей. Данные за 2023 год предоставил Комистат.

За прошедший год в магазинах и на ярмарках продали товаров на 208,3 миллиарда рублей. Лидером торговли стала алкогольная продукция, которая составила 9 процентов от купленного. Почти столько же составили мясные продукты. Шесть процентов продаж ушло легковым авто, пять - табачным изделиям, бензину и молочным продуктам. В среднем каждый житель региона потратил в розничной торговле 287,9 тысяч рублей.