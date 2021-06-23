Наверх
Новости Авто Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Народный контроль Онлайн-газета Партнеры о нас Распространение листовок Объявления+ Публичная оферта
Благотворительность Конкурсы Куда пойти учиться? Мамам на заметку Расписание дачных автобусов
Главная
Новости
Антисанитария, хаос и койки в коридорах: насколько плохо сейчас обстоят дела в эжвинской больнице (фото)

Антисанитария, хаос и койки в коридорах: насколько плохо сейчас обстоят дела в эжвинской больнице (фото)

23 июня 2021 Виктор Конюхов Возрастное ограничение: 0+
Антисанитария, хаос и койки в коридорах: насколько плохо сейчас обстоят дела в эжвинской больнице (фото) Фото очевидца
Красная зона отделена мятой шторой

В нашу редакцию поступило сообщение от очевидца, который поделился жуткими подробностями работы городской больницы эжвинского района. 

Как рассказал очевидец, в больнице творится полный хаос. В учреждении не хватает кислородных концетраторов, врачи несколько дней не приходят на обходы. 

- На фото - кабинет ЭКГ, он расположен прямо возле зеленой зоны, куда медперсонал заходит с улицы и выходит домой. Ковидных пациентов приводят прямо туда. В метрах семи по этому же коридору выход из красной зоны, - рассказала очевидица.

Заявляется, что красная зона изолирована только скрутившимися занавесками.

По словам читателя, костюмы медперсонала не обрабатываются, валяются грязные бахилы. 

- В помещении открыто окно, хотя это нельзя делать при ковиде. При обработке костюмов должны стоять специальные лампы, вместо них - две маленькие выключенные лампочки. 

На фото видно, что койки расположены в коридорах. Люди сидят толпой без масок, а двери настежь открыты. 

Мы отправили запрос в Минздрав Коми по поводу этого происшествия. На момент публикации ответа не поступило.

КОММЕНТИРОВАТЬ

Комментарии 1

31 минуту назад Жора эжва
Уйба вот тебя сюда надо положить, чтоб ты порядок навёл.
Ответить

Представьтесь, а лучше войдите или зарегистрируйтесь

Новость дня

Карантин в общежитии СГУ: студенты рассказали, что происходит в его стенах Посмотреть все

Редакция рекомендует

сегодня
Дачный look, индивидуальность и сексуальность во взгляде: подборка сыктывкарских девушек из Instagram Читать
вчера
Только не продажи: свежие вакансии для талантливых сыктывкарцев без опыта работы Читать
19 июня
«Долина смерти» в Сыктывкаре: почему это место так пугает людей Читать
Посмотреть все
04 июня Коми энергосбытовая компания объявила о старте акции «На дачу – без долгов!»

Новости России и мира

19 июня
Путин предложил ввести новые налоговые послабления для семей с детьми
19 июня
Россия возобновляет авиасообщение с Турцией
18 июня
Госдума отменила обязательный техосмотр для получения ОСАГО
11 июня
Семьям с детьми дадут льготы на билеты в поезда по России
11 июня
В России предложили запретить крупным торговым сетям работать по ночам
Посмотреть все

Новости афиши

16 июня 2021, 10:49
Сыктывкарцев приглашают виртуально посетить столицу леса
08 октября 2020, 10:25
В Коми пройдет фестиваль уличного кино
13 марта 2020, 16:15
Картины о пропаганде и видео о жизни американца в Жешарте: в Сыктывкаре открывается нестандартная выставка
Посмотреть все

#ЛицаГорода

30 3
Лица города: 30 фотографий с марафона по лесным тропам
25 1
Лица города: 25 фотографий с концерта Никиты Алексеева
25 0
Лица города: 25 фотографий с торжественной линейки выпускников «Облака»
27 0
Лица города: 27 фотографий с открытия Всероссийского фестиваля воздухоплавания «Живой воздух»
27 36
25 фотографий сыктывкарцев на фестивале народного творчества
18 74
20 фотографий сыктывкарцев на исторической экскурсии
13 2
20 фотографий болельщиков на матче по хоккею с мячом в Сыктывкаре
Смотреть все Всего альбомов: 9
Pro Город Рязань Pro Город Ухта Pro Город Пермь Наша Газета Новороссийск Наша Газета Екатеринбург Pro Город Саранск Pro Город Ярославль Pro Город Кирово-Чепецк Pro Город Йошкар-Ола
Городской портал Казани Pro Город Владимир Pro Город Киров Новости Набережных Челнов Pro Город Нижний Новгород Pro Город Пенза Pro Город Самара Pro Город Чебоксары
Главная События Авто Объявления Pro Город Мы ВКонтакте ПДФ-версия газеты Обзорные статьи и пресс-релизы Новости партнеров Мобильная версия
Сетевое издание www.pg11.ru
Учредитель: ООО "Город 11"
Главный редактор: Гусельников В.М.
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
тел. редакции: 55-99-88, pg11.ru@gmail.com
тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала pg11.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.

Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru