Антисанитария, хаос и койки в коридорах: насколько плохо сейчас обстоят дела в эжвинской больнице (фото)

В нашу редакцию поступило сообщение от очевидца, который поделился жуткими подробностями работы городской больницы эжвинского района.

Как рассказал очевидец, в больнице творится полный хаос. В учреждении не хватает кислородных концетраторов, врачи несколько дней не приходят на обходы.

- На фото - кабинет ЭКГ, он расположен прямо возле зеленой зоны, куда медперсонал заходит с улицы и выходит домой. Ковидных пациентов приводят прямо туда. В метрах семи по этому же коридору выход из красной зоны, - рассказала очевидица.

Заявляется, что красная зона изолирована только скрутившимися занавесками.

По словам читателя, костюмы медперсонала не обрабатываются, валяются грязные бахилы.

- В помещении открыто окно, хотя это нельзя делать при ковиде. При обработке костюмов должны стоять специальные лампы, вместо них - две маленькие выключенные лампочки.

На фото видно, что койки расположены в коридорах. Люди сидят толпой без масок, а двери настежь открыты.

Мы отправили запрос в Минздрав Коми по поводу этого происшествия. На момент публикации ответа не поступило.