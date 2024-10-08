В Коми семьи получат единовременные выплаты по 10 тысяч рублей
- 23:20 8 октября
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- Инесса Богатая
Семьям в Коми, у которых на счету материнского капитала осталось более 10 тысяч рублей, предоставят единоразовую выплату, согласно информации, представленной пресс-службой регионального отделения Социального фонда России.
Так, по данным ведомства, уже 960 семей в республике получили назначение на эту льготу.
Для оформления пособия требуется подать заявление. Это можно сделать через портал госуслуг, в местном отделении СФР или в МФЦ. После рассмотрения заявления деньги поступят на счет в течение пяти дней.
"Оставшиеся средства материнского капитала можно получить вне зависимости от возраста ребенка и уровня доходов семьи. Достаточно просто подать заявление, без необходимости предоставлять данные о доходах и имуществе", — пояснил Антон Хозяинов, управляющий Отделением Социального фонда по Республике Коми.
Напомним, эпидемиологический порог в республике превышен в два раза, что обусловлено заболеваемостью среди взрослых и детей младше 14 лет. С 30 сентября по 6 октября 2024 года в Коми зарегистрировано 10 083 случая обращения к медикам с симптомами ОРВИ, из которых 4984 — дети. Среди заболевших 49, 4% составляют дети до 14 лет, а 50, 6% — взрослые.