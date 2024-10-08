В Коми семьи получат единовременные выплаты по 10 тысяч рублей

Семьям в Коми, у которых на счету материнского капитала осталось более 10 тысяч рублей, предоставят единоразовую выплату, согласно информации, представленной пресс-службой регионального отделения Социального фонда России.

Так, по данным ведомства, уже 960 семей в республике получили назначение на эту льготу.

Для оформления пособия требуется подать заявление. Это можно сделать через портал госуслуг, в местном отделении СФР или в МФЦ. После рассмотрения заявления деньги поступят на счет в течение пяти дней.