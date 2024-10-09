Я тебя сейчас зарежу: в Коми осудят мужчину, что угрожал соседу-инвалиду
- 08:30 9 октября
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- Татьяна Зубова
Мировой судья Октябрьского судебного участка в Сыктывкаре рассмотрел дело, связанное с уголовным правонарушением 34-летнего местного жителя.
Мужчину признали виновным по части 1 статьи 119 УК РФ за угрозы в адрес другого человека. Об этом сообщили в прокуратуре Коми.
Как следует из материалов дела, 19 марта 2024 года в состоянии алкогольного опьянения житель Сыктывкара повздорил с соседом на общей кухне одного из домов на Октябрьском проспекте. Сосед, имеющий инвалидность первой группы по зрению, подвергся угрозам со стороны обвиняемого. Мужчина, намереваясь оказать давление и запугать, подошел к креслу, где находился сосед, и громко произнес: "Я сейчас буду убивать! ", после чего угрожающим образом приставил нож к подбородку собеседника и добавил: "Убью! Зарежу! ".
На следующий день рано утром, находясь в идентичной ситуации, этот же человек снова приставил нож к шее потерпевшего, угрожая: "Я тебя сейчас зарежу! ".
Потерпевший воспринял угрозы всерьез, так как были объективные признаки их возможного совершения: обвиняемый находился в состоянии алкогольного опьянения, проявлял агрессию, не давал потерпевшему свободно передвигаться и подтверждал свои слова действиями, которые создавали у инвалида чувство реальной угрозы.
Суд вынес приговор, признав обвиняемого виновным, и назначил ему наказание в виде 400 часов обязательных работ.