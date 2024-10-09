Я тебя сейчас зарежу: в Коми осудят мужчину, что угрожал соседу-инвалиду

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

Мировой судья Октябрьского судебного участка в Сыктывкаре рассмотрел дело, связанное с уголовным правонарушением 34-летнего местного жителя. Мужчину признали виновным по части 1 статьи 119 УК РФ за угрозы в адрес другого человека. Об этом сообщили в прокуратуре Коми.

Как следует из материалов дела, 19 марта 2024 года в состоянии алкогольного опьянения житель Сыктывкара повздорил с соседом на общей кухне одного из домов на Октябрьском проспекте. Сосед, имеющий инвалидность первой группы по зрению, подвергся угрозам со стороны обвиняемого. Мужчина, намереваясь оказать давление и запугать, подошел к креслу, где находился сосед, и громко произнес: "Я сейчас буду убивать! ", после чего угрожающим образом приставил нож к подбородку собеседника и добавил: "Убью! Зарежу! ".

На следующий день рано утром, находясь в идентичной ситуации, этот же человек снова приставил нож к шее потерпевшего, угрожая: "Я тебя сейчас зарежу! ".

Потерпевший воспринял угрозы всерьез, так как были объективные признаки их возможного совершения: обвиняемый находился в состоянии алкогольного опьянения, проявлял агрессию, не давал потерпевшему свободно передвигаться и подтверждал свои слова действиями, которые создавали у инвалида чувство реальной угрозы.