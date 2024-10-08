Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

Один из северных городов Коми планирует расширить свои границы

Один из северных городов Коми планирует расширить свои границыФото "Про Город"

Администрация Усинска планирует изменить границы города. Для этого она намерена нанять подрядчика, который займется научными исследованиями с целью обновления генерального плана и правил землепользования и застройки района. Об этом сообщает "БНК".

Согласно постановлению администрации, новый генплан и правила необходимы для увеличения границ округа. Планируется расширение границ Усинска и поселка Парма, чтобы предоставить участки для садоводческих и огороднических целей. Территории Захарвани, Колвы, Усть-Лыжи и Мутного Материка хотят расширить для участков под индивидуальное жилищное строительство. Также к Усть-Усе планируют присоединить земли для ИЖС и кладбище, а к деревне Сынянырд — кладбище.

По документации, подрядчикам предстоит подготовить проект изменений в генплан и правила землепользования и дополнительно разработать концепцию пространственного развития территории района.

Начальная стоимость контракта составляет 5, 3 миллиона рублей. Заявки принимаются до 24 октября, а работа должна быть завершена до конца 2025 года.

...

  • 0

Популярное

Последние новости