Один из северных городов Коми планирует расширить свои границы

Администрация Усинска планирует изменить границы города. Для этого она намерена нанять подрядчика, который займется научными исследованиями с целью обновления генерального плана и правил землепользования и застройки района. Об этом сообщает "БНК".

Согласно постановлению администрации, новый генплан и правила необходимы для увеличения границ округа. Планируется расширение границ Усинска и поселка Парма, чтобы предоставить участки для садоводческих и огороднических целей. Территории Захарвани, Колвы, Усть-Лыжи и Мутного Материка хотят расширить для участков под индивидуальное жилищное строительство. Также к Усть-Усе планируют присоединить земли для ИЖС и кладбище, а к деревне Сынянырд — кладбище.