Один из северных городов Коми планирует расширить свои границы
- 01:00 9 октября
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- Инесса Богатая
Администрация Усинска планирует изменить границы города. Для этого она намерена нанять подрядчика, который займется научными исследованиями с целью обновления генерального плана и правил землепользования и застройки района. Об этом сообщает "БНК".
Согласно постановлению администрации, новый генплан и правила необходимы для увеличения границ округа. Планируется расширение границ Усинска и поселка Парма, чтобы предоставить участки для садоводческих и огороднических целей. Территории Захарвани, Колвы, Усть-Лыжи и Мутного Материка хотят расширить для участков под индивидуальное жилищное строительство. Также к Усть-Усе планируют присоединить земли для ИЖС и кладбище, а к деревне Сынянырд — кладбище.
По документации, подрядчикам предстоит подготовить проект изменений в генплан и правила землепользования и дополнительно разработать концепцию пространственного развития территории района.
Начальная стоимость контракта составляет 5, 3 миллиона рублей. Заявки принимаются до 24 октября, а работа должна быть завершена до конца 2025 года.