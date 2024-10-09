Не варю свеклу часами — хватает 15 минут: всего одна уловка при варке — выходит вкуснее и без запаха на весь дом

Обычно свёклу варят очень долго, из-за чего в доме появляется не самый приятный запах. Однако существует трюк, который позволяет приготовить её всего за 15 минут.

Сначала тщательно промойте свёклу, тщательно счищая верхний слой кожицы губкой. Активно трите, чтобы сок не выходил наружу. Хвостик не обрезайте, пишет портал hibiny.ru.