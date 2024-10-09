Не варю свеклу часами — хватает 15 минут: всего одна уловка при варке — выходит вкуснее и без запаха на весь дом
- 07:13 9 октября
- 6+
- Инга Межевикина
Обычно свёклу варят очень долго, из-за чего в доме появляется не самый приятный запах. Однако существует трюк, который позволяет приготовить её всего за 15 минут.
Сначала тщательно промойте свёклу, тщательно счищая верхний слой кожицы губкой. Активно трите, чтобы сок не выходил наружу. Хвостик не обрезайте, пишет портал hibiny.ru.
При покупке выбирайте свёклу среднего размера — она вкуснее и быстрее готовится.
Способ быстрого приготовления свёклы:
- погружаем корнеплод в кипящую воду;
- варим на сильном огне без крышки;
- через 2 минуты после начала кипения добавляем в воду кусочек хлеба, чтобы уменьшить распространение запаха;
- через 15 минут интенсивного кипения снимаем кастрюлю с огня;
- сливаем горячую воду и заливаем свёклу ледяной водой на 15 минут.
Готово! После этого очищаем свёклу от кожуры привычным способом. Среднего размера корнеплод онварится прекрасно благодаря тому, что холодный шок ускоряет процесс приготовления, делится секретом автор канала «Сам сказал — Сам сделал».
Совет. Свёклу можно также запечь в духовке. Для этого каждую оберните фольгой (в 2−3 слоя), положите на решетку и готовьте при температуре 190 градусов в течение 60−90 минут, в зависимости от размера. При этом способе свёкла сохраняет свой цвет и вкус, и получается сочной и насыщенной.