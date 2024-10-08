В Заполярье местная жительница лишилась имущества из-за открытой входной двери
- 22:45 8 октября
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- Инесса Богатая
В полицию Воркуты обратилась женщина 1985 года рождения с заявлением о краже из её квартиры. Об этом сообщает "Комиинформ".
Полицейские выяснили, что владельцы не заперли входную дверь на ночь, чем воспользовался преступник.
В результате оперативно-розыскных мер сотрудники полиции выявили подозреваемого в этом преступлении — жителя города 1984 года рождения, ранее судимого. Увидев незапертую дверь, он проник в квартиру и похитил два заряжающихся мобильных телефона.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Кража с незаконным проникновением в жилище".
МВД республики Коми напоминает жителям региона, что недобросовестность самих потерпевших часто провоцирует квартирные кражи. К таким ситуациям относится употребление алкоголя с малознакомыми людьми или обычная забывчивость: выйти на минуту и не запереть дверь. В таких случаях преступники хватают все, что находится близко к двери: одежду, сумки, барсетки, телефоны. Поэтому, во-первых, тщательно выбирайте людей, с которыми планируете проводить время, а во-вторых, всегда запирайте дверь своего жилья.