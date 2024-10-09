Ухтинец украл у приятеля обручальное кольцо

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

В Ухте вынесен приговор по делу о похищении драгоценности, связанного с обручальным кольцом, принадлежащим другу. Согласно информации от пресс-службы судов Коми, в июне 2024 года потерпевший планировал сделать своей девушке предложение. Для этого он приобрел два украшения в одном из ювелирных магазинов города. Несмотря на серьезные намерения, его близкие остались равнодушны к планам влюбленного мужчины, и он убрал кольца в шкаф.

На следующий день, предполагая, что свадьба вряд ли состоится, приятель потерпевшего незаконно завладел одним из двух колец, оценив его стоимость примерно в 55 тысяч рублей. Он спрятал украшение с целью последующей продажи в ломбард. Однако, когда полиция узнала о краже, обвиняемый решил вернуть кольцо настоящему владельцу.