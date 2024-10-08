Можно смело брать 2 пачки – внутри только чистые сливки: Росконтроль назвал самые лучшие марки сливочного масла

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В настоящее время сливочное масло пользуется особой популярностью среди россиян. Тем не менее, некоторые покупатели беспокоятся о качестве и натуральности масла, которое можно найти на прилавках магазинов. Специалисты из Росконтроля провели доскональную проверку разнообразных брендов и подготовили перечень наиболее надежных марок.

Согласно экспертам, основные страхи покупателей связаны с возможностью приобрести поддельное масло или несвежий продукт. Подделка может означать использование растительных жиров или говяжьего жира вместо натуральных сливок. Также важно учитывать, что некоторые покупатели испытывают опасения по поводу наличия вредных микроорганизмов в масле.

Чтобы помочь россиянам сделать осознанный выбор, эксперты Росконтроля протестировали обширный ассортимент марок сливочного масла с разной жирностью - от 72,5% до 82,5%. В итоге были выделены бренды, заслуживающие доверия и безопасные для употребления.

В категории масла с жирностью 82,5% лучшие результаты показали следующие марки:

«Вкуснотеево»

Valuiki «Традиционное»

«Экомилк»

«Белорусское» «Традиционное»

Эти марки производятся исключительно из натуральных сливок без посторонних добавок. Эксперты подчеркнули превосходные вкусовые качества этих продуктов.

Среди масла с жирностью 72,5% были лучшими признаны:

«Азбука сыра» «Крестьянское»

«Вологодское лето» «Крестьянское»

Эти бренды тоже соответствуют стандартам качества и изготавливаются из натурального коровьего молока.

Таким образом, те, кто выбирает масло этих марок, могут быть уверены в его натуральности и безопасности. Специалисты рекомендуют обратить внимание на проверенные марки, чтобы защититься от покупки поддельного или некачественного продукта. Важно также правильно хранить масло дома, чтобы сохранить его свойства.

Дополнительно о выборе качественного сливочного масла:

Во-первых, нужно тщательно изучать состав продукта при покупке. Хорошее масло должно включать только натуральные компоненты - сливки, молоко и, возможно, соль. Наличие растительных жиров, консервантов или иных добавок может сигнализировать о фальсификации.

Во-вторых, следует учитывать срок годности и дату производства. Натуральное масло должно храниться не более 30-45 дней. Если этот срок слишком длинный, возможно присутствие консервантов.

В-третьих, внимание стоит уделить качеству упаковки. Она должна быть герметичной, исключающей попадание воздуха, чтобы масло не окислялось и не прогоркло. Лучше, если упаковка выполнена из материалов, не пропускающих свет.

Кроме того, эксперты советуют выбирать масло от проверенных производителей с хорошей репутацией и приобретать продукт в крупных магазинах, где выше шанс купить оригинальное масло, а не подделку.

Внешний вид масла также имеет значение: оно должно быть однородным и иметь характерный цвет, без посторонних включений. Маркировка должна содержать полную информацию о продукте.