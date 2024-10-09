Убил пенсионерку и напал на полицейского: в Сыктывкаре местного жителя осудят по двум статьям

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

В Сыктывкарском городском суде завершилось рассмотрение уголовного дела против 29-летнего жителя Сыктывдинского района, который имел несколько судимостей ранее. Согласно информации от прокуратуры Коми, молодой человек признан виновным по двум статьям уголовного кодекса: ч. 4 ст. 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, представляющее угрозу для жизни, с последующей смертью вследствие неосторожности, и когда потерпевший находился в беспомощном состоянии) и ч. 1 ст. 318 (применение насилия, не угрожающего жизни и здоровью, в отношении сотрудника правоохранительных органов в связи с выполнением им служебных обязанностей). Представитель прокуратуры выступил в роли государственного обвинителя.

Судебное рассмотрение выявило, что рано утром 3 февраля 2024 года обвиняемый находился в одной из городских квартир Сыктывкара со своими знакомыми, где они вместе употребляли алкоголь. В то же время в квартире присутствовала 78-летняя женщина, инвалид второй группы и родственница одного из участников встречи.

Оставшись наедине с пожилой дамой на кухне, обвиняемый нанес не менее девяти ударов твердым тупым предметом в жизненно важные части тела — голову, шею и грудную клетку. В результате полученных повреждений женщина скончалась в медицинском учреждении.

Но преступник не остановился на этом. В тот же день, когда его доставили в дежурную часть полиции Сыктывдинского района по подозрению в нападении на пенсионерку, он напал также и на сотрудника полиции, нанеся удар по лицу.