Россельхозбанк повысил ставки по вкладам до 19,5%

Фото: РСХБ

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20 сентября 2024 года Россельхозбанк увеличил процентные ставки по вкладам на 3, 6 и 13 месяцев. Максимальная ставка 19,5% доступна для новых клиентов, открывающих «Свой вклад» на срок 6 месяцев. Эту ставку могут получить также клиенты банка, не имеющие

действующих вкладов и накопительных счетов в течение 30 дней до открытия нового вклада.

Для действующих клиентов банка доступна максимальная доходность 18,5% при выборе выплаты процентов в конце срока и при оформлении через дистанционные каналы (Мобильное приложение или Интернет-банк).

Банк также увеличил ставки по вкладам «Ультра Доходный» и «Премиум Доходный» в рублях.

Открытие и управление вкладами и другими продуктами РСХБ доступны как в отделениях, так и в мобильном приложении и Интернет-банке. Подробную информацию по продуктам можно получить в отделениях банка, мобильном приложении, по номеру телефона Контакт-центра и на официальном сайте www.rshb.ru.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков

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