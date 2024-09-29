В Сыктывкаре прокурор запросил для обвиняемого в убийстве сотрудницы суши-кафе 14 лет колонии

Прокурор попросил 14 лет колонии для обвиняемого в убийстве повара суши-кафе в Сыктывкаре. Об этом пишет Комиинформ.

В Сыктывкарском городском суде состоялись прения сторон по делу Дениса обвиняемого в жестоком убийстве сотрудницы суши-кафе. Обвинение запросило для мужчины суровое наказание — 14 лет и один месяц лишения свободы в колонии строгого режима. Такое требование обусловлено особой жестокостью совершенного преступления и его последствиями.