В Сыктывкаре прокурор запросил для обвиняемого в убийстве сотрудницы суши-кафе 14 лет колонии
- 23:20 29 сентября
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- Анастасия Амелькина
Прокурор попросил 14 лет колонии для обвиняемого в убийстве повара суши-кафе в Сыктывкаре. Об этом пишет Комиинформ.
В Сыктывкарском городском суде состоялись прения сторон по делу Дениса обвиняемого в жестоком убийстве сотрудницы суши-кафе. Обвинение запросило для мужчины суровое наказание — 14 лет и один месяц лишения свободы в колонии строгого режима. Такое требование обусловлено особой жестокостью совершенного преступления и его последствиями.
Трагическое событие произошло 24 мая в помещении службы доставки на улице Тентюковской в Сыктывкаре. По официальной версии следствия, 35-летний местный житель, вооружившись ножом, в порыве агрессии неожиданно напал на 31-летнюю работницу заведения. Женщина получила несколько ударов ножом в область шеи, головы и грудной клетки. Ее срочно госпитализировали, однако, несмотря на все усилия медиков, на следующий день она скончалась от полученных телесных повреждений.
Органы правопорядка сработали оперативно: в ходе розыскных мероприятий подозреваемого удалось задержать в кратчайшие сроки. Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Сыктывкару обнаружили его на улице, всего в нескольких сотнях метров от места преступления. Суд вынесет приговор 30 сентября.