Ветрено и тепло: погода в Коми 30 сентября

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

В Коми 30 сентября ожидается переменная облачность. Об этом сообщает региональный ЦГМС. В ночные часы на севере региона прогнозируются дожди, в южных районах возможен небольшой или местами умеренный дождь. Днем на востоке будут кратковременные дожди, местами умеренные.

Ветер будет дуть с юго-запада и запада со скоростью 7-12 м/с, при этом в отдельных северных районах скорость может достигать 15-17 м/с. В Воркутинском районе днем вполне возможны порывы до 16-20 м/с. Ночные температуры составят +7…+12 градусов, местами при прояснениях возможно похолодание до +2…+7 градусов. В дневное время температура будет варьироваться в пределах +9…+14 градусов, на севере местами до +4…+9 градусов.