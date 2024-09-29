В России за ночь сбили 125 беспилотников
- 16:45 29 сентября
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- Анастасия Амелькина
Более ста беспилотников уничтожили за ночь в российских регионах. Об этом пишут РИА Новости.
За ночь системы противовоздушной обороны сбили 125 украинских беспилотников в семи разных регионах, сообщило Минобороны. Вот где это произошло:
- Волгоградская область: 67 дронов
- Белгородская область: 17 дронов
- Воронежская область: 17 дронов
- Ростовская область: 18 дронов
- Брянская область: 1 дрон
- Курская область: 1 дрон
- Краснодарский край: 1 дрон
- Азовское море: 3 дрона
В Воронеже несколько сбитых дронов упали на землю. Один из них попал в жилой комплекс на Московском проспекте, вызвав пожар, который успешно потушили. Еще один пожар произошел в левобережной части города, но и его тоже потушили. Губернатор Александр Гусев подтвердил, что никто не пострадал.
В Волгоградской области обломки дронов подожгли сухую траву, но пожар быстро потушили, сообщил губернатор Андрей Бочаров. Пострадавших и повреждений нет.
В Ростовской области дроны сбивали в юго-западной части региона и в Миллеровском районе. Губернатор Василий Голубев заявил, что пострадавших и разрушений здесь также нет.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России беспилотниками, но системы ПВО успешно сбивают большинство из них.