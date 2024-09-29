В России за ночь сбили 125 беспилотников

Фото из архива "Про Города Сыктывкар"

Более ста беспилотников уничтожили за ночь в российских регионах. Об этом пишут РИА Новости. За ночь системы противовоздушной обороны сбили 125 украинских беспилотников в семи разных регионах, сообщило Минобороны. Вот где это произошло:

Волгоградская область: 67 дронов

Белгородская область: 17 дронов

Воронежская область: 17 дронов

Ростовская область: 18 дронов

Брянская область: 1 дрон

Курская область: 1 дрон

Краснодарский край: 1 дрон

Азовское море: 3 дрона В Воронеже несколько сбитых дронов упали на землю. Один из них попал в жилой комплекс на Московском проспекте, вызвав пожар, который успешно потушили. Еще один пожар произошел в левобережной части города, но и его тоже потушили. Губернатор Александр Гусев подтвердил, что никто не пострадал.

В Волгоградской области обломки дронов подожгли сухую траву, но пожар быстро потушили, сообщил губернатор Андрей Бочаров. Пострадавших и повреждений нет.

В Ростовской области дроны сбивали в юго-западной части региона и в Миллеровском районе. Губернатор Василий Голубев заявил, что пострадавших и разрушений здесь также нет.