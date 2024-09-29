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В России за ночь сбили 125 беспилотников

В России за ночь сбили 125 беспилотниковФото из архива "Про Города Сыктывкар"

Более ста беспилотников уничтожили за ночь в российских регионах. Об этом пишут РИА Новости.

За ночь системы противовоздушной обороны сбили 125 украинских беспилотников в семи разных регионах, сообщило Минобороны. Вот где это произошло:

  • Волгоградская область: 67 дронов
  • Белгородская область: 17 дронов
  • Воронежская область: 17 дронов
  • Ростовская область: 18 дронов
  • Брянская область: 1 дрон
  • Курская область: 1 дрон
  • Краснодарский край: 1 дрон
  • Азовское море: 3 дрона

В Воронеже несколько сбитых дронов упали на землю. Один из них попал в жилой комплекс на Московском проспекте, вызвав пожар, который успешно потушили. Еще один пожар произошел в левобережной части города, но и его тоже потушили. Губернатор Александр Гусев подтвердил, что никто не пострадал.

В Волгоградской области обломки дронов подожгли сухую траву, но пожар быстро потушили, сообщил губернатор Андрей Бочаров. Пострадавших и повреждений нет.

В Ростовской области дроны сбивали в юго-западной части региона и в Миллеровском районе. Губернатор Василий Голубев заявил, что пострадавших и разрушений здесь также нет.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России беспилотниками, но системы ПВО успешно сбивают большинство из них.

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