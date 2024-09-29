Многодетным предлагают выплачивать 450 тысяч на жилье в рассрочку

Выплаты многодетным на ипотеку, которые действуют с 2019 года, предлагают распространить и на приобретение жилья в рассрочку по госпрограммам. Законопроект внесли в Госдуму в четверг.

Субсидию 450 тысяч рублей выплачивают многодетными семьям на погашение ипотеки. Депутаты Заксобрания Санкт-Петербурга хотят расширить эту меру поддержки. Они предлагают распространить её на тех, кто приобрёл жильё в рассрочку в рамках госпрограмм.