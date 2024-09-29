Многодетным предлагают выплачивать 450 тысяч на жилье в рассрочку
- 00:00 30 сентября
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- Служба новостей
Выплаты многодетным на ипотеку, которые действуют с 2019 года, предлагают распространить и на приобретение жилья в рассрочку по госпрограммам. Законопроект внесли в Госдуму в четверг.
Субсидию 450 тысяч рублей выплачивают многодетными семьям на погашение ипотеки. Депутаты Заксобрания Санкт-Петербурга хотят расширить эту меру поддержки. Они предлагают распространить её на тех, кто приобрёл жильё в рассрочку в рамках госпрограмм.
«Меры государственной поддержки не охватывают многодетные семьи, которые приобрели жилые помещения в собственность с оплатой цены сделки в рассрочку, без использования средств ипотечного жилищного кредита, – говорится в пояснительной записке к законопроекту. – В настоящее время такие семьи при обращении за мерами государственной поддержки получают отказ на законных основаниях».
Госпрограмма выплаты многодетным 450 тысяч рублей на ипотеку действует с 2019 года. Недавно её продлили до 2030-го. На субсидию могут рассчитывать россияне, в семье которых появился (родился или был усыновлён) третий или последующий ребёнок.
Деньги на погашение ипотечного кредита выплачивают многодетными семьям единоразово. И только одному из родителей.
Выплату многодетным нельзя потратить на первоначальный взнос, погашение потребительского кредита или приобретение нежилого помещения, пишет dobro.press.