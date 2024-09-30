Россиянам рассказали, зачем после включения отопления нужно класть на батарею лавровый лист

Опытные домохозяйки покупают лавровый лист не только для добавления его в борщ, другие супы и маринады для шашлыка. Осенью это популярное пряное растение приобретает еще одно полезное, но неожиданное применение. В частности, россиянки сразу после начала отопительного сезона раскладывают лавровый лист на батарее. Этот простой метод позволяет наполнить квартиру приятным ароматом, который способствует улучшению качества сна и общему расслаблению.

Когда лавровый лист нагревается, он начинает выделять эфирные масла, которые не только придают помещению утонченный и насыщенный аромат, но и обладают множеством полезных свойств. Эфирные масла лавра оказывают успокаивающее действие на нервную систему, что помогает снять напряжение после тяжелого рабочего дня и улучшить качество сна. Они также могут помочь в борьбе с бессонницей и создать уютную и спокойную атмосферу в доме.