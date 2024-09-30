В Сыктывкаре столкнулись две иномарки: пострадали три человека
- 11:45 30 сентября
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- Инесса Богатая
В Сыктывкаре в результате аварии с участием Renault Logan и Audi A4 пострадали три человека, один из которых был доставлен в больницу. Об этом сообщает "Комиинформ".
ДТП произошло 29 сентября в 14: 45. Согласно уточненной информации Управления Госавтоинспекции по Коми, 39-летний водитель Renault Logan ехал по ул. Морозова в направлении ул. Димитрова, двигаясь со стороны ул. Станционной. Напротив дома №123 по ул. Морозова, при попытке повернуть налево, водитель не уступил дорогу и столкнулся с Audi A4.
Водитель Audi, 24-летняя девушка, получила ушиб левого плеча. Четырехлетняя пассажирка также пострадала, у нее диагностировали черепно-мозговую травму и травму правого века. Пострадавшие не нуждаются в госпитализации.
Водитель Renault был госпитализирован с черепно-мозговой травмой, ушибами правого предплечья и левого коленного сустава.
Также ранее мы сообщали, что стоимость автомобильного бензина в Коми выросла на 0, 01%. Цена дизельного топлива осталась неизменной, тогда как бензин подорожал. По сравнению с данными за 16 сентября, марки АИ-92 и АИ-95 подорожали на 0, 56 и 0, 6 процентов соответственно. При сравнении средних цен на нефтепродукты в городах Коми, заметно удорожание бензина марки АИ-98. Например, по данным на 16 сентября в Сыктывкаре его стоимость составляла 76, 18 рублей за литр. Сейчас эта цена выросла на 50 копеек за литр. Подобная ситуация наблюдается и в Ухте.