В Сыктывкаре столкнулись две иномарки: пострадали три человека

В Сыктывкаре в результате аварии с участием Renault Logan и Audi A4 пострадали три человека, один из которых был доставлен в больницу. Об этом сообщает "Комиинформ".

ДТП произошло 29 сентября в 14: 45. Согласно уточненной информации Управления Госавтоинспекции по Коми, 39-летний водитель Renault Logan ехал по ул. Морозова в направлении ул. Димитрова, двигаясь со стороны ул. Станционной. Напротив дома №123 по ул. Морозова, при попытке повернуть налево, водитель не уступил дорогу и столкнулся с Audi A4.