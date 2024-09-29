Забыл шланг – заплатил 23 тысячи: история с АЗС в Коми
- 20:45 29 сентября
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- Анастасия Амелькина
Сосногорец заплатит 23 тысячи рублей за поврежденный пистолет на автозаправке. Об этом пишет БНК.
29 июня 2023 года житель Сосногорска приехал на автозаправочную станцию заправить свою машину "Мерседес" и заполнить канистру. Водитель вставил топливные пистолеты в баки автомобиля и емкости. Заполнив канистру, он убрал пистолет на место, сел в машину и поехал.
Во время движения он почувствовал удар и услышал шум. Оказалось, что он забыл вынуть топливный пистолет из бака машины, и пистолет оторвался от шланга.
Мужчина предложил работникам заправки починить пистолет за свой счет, но сотрудники АЗС попросили его компенсировать ущерб. За год водитель не взял на себя ответственность за повреждения, и компания АЗС обратилась в суд.
Суд постановил взыскать с автомобилиста 23 430 рублей за ущерб и 903 рубля за судебные издержки. Решение пока не вступило в законную силу, сообщает пресс-служба судов Коми.