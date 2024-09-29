Забыл шланг – заплатил 23 тысячи: история с АЗС в Коми

Фото из архива "Про Города Сыктывкар"

Сосногорец заплатит 23 тысячи рублей за поврежденный пистолет на автозаправке. Об этом пишет БНК. 29 июня 2023 года житель Сосногорска приехал на автозаправочную станцию заправить свою машину "Мерседес" и заполнить канистру. Водитель вставил топливные пистолеты в баки автомобиля и емкости. Заполнив канистру, он убрал пистолет на место, сел в машину и поехал.

Во время движения он почувствовал удар и услышал шум. Оказалось, что он забыл вынуть топливный пистолет из бака машины, и пистолет оторвался от шланга.

Мужчина предложил работникам заправки починить пистолет за свой счет, но сотрудники АЗС попросили его компенсировать ущерб. За год водитель не взял на себя ответственность за повреждения, и компания АЗС обратилась в суд.