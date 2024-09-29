В Коми около месяца остаётся стабильной цена на дизельное топливо

Фото из архива "Про Города Сыктывкар"

Стоимость автомобильного бензина в Коми возросла на 0,01%. Об этом сообщает Комистат. В то время как цена дизельного топлива осталась на прежнем уровне, бензин дорожает. По сравнению сданными за 16 сентября марки АИ-92 и АИ-95 подорожали на 0,56 и 0,6 процентов соответственно.

В то же время, если сравнивать средние цены на нефтепродукты в городах Коми, можно заметить удорожание бензина марки АИ-98. Например, по данным на 16 сентября в Сыктывкаре он стоил 76,18 рублей за литр. Сейчас эта цифра выросла на 50 копеек за литр. Точно такая же ситуация со средней стоимостью данной марки в Ухте.

Цена на дизельное топливо в регионе остаётся стабильно уже почти месяц. Актуальные цены на нефтепродукты в Коми за литр:

Сыктывкар

Марки АИ-92 - 49,03 рублей

Марки АИ-95 - 57,20 рублей

Марки АИ-98 - 76,68 рублей

Дизельное топливо - 66,25 рублей

Ухта

Марки АИ-92 - 50,11 рублей

Марки АИ-95 - 56,98 рублей

Марки АИ-98 - 76,98 рублей

Дизельное топливо - 66,78 рублей

Воркута

Марки АИ-92 - 53,48 рублей

Марки АИ-95 - 56,97 рублей