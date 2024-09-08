Лучше сидератов и навоза: В сентябре добавляю это в почву — и даже самая тяжелая земля становится пышной и плодородной
- 07:13 8 сентября
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- Служба новостей
Дачникам рассказали, что нужно добавить в почву в сентябре, чтобы весной земля стала плодородной и легкой. Сеять сидераты и удобрять грунт навозом больше не придется. Результат поразит.
По словам агронома Елены Николаевой, обогатить почву и улучшить ее структуру способны засохшие бархатцы. Их запах отпугивает многих вредителей, включая тлю и колорадского жука. Бархатцы богаты витаминами А, В1, В2, В6, РР, кальцием, магнием, калием, фосфором, цинком, железом, медью и селеном.
Как разъяснила эксперт, для удобрения почвы нужно убрать засохшие бархатцы и сложить их в тележку. Затем следует плотно разложить растения по грядкам, чтобы вся земля была ими закрыта.
После необходимо присыпать бархатцы землей, чтобы они быстро перегнивали. Весной будет достаточно разрыхлить грядки граблями или перекопать, а затем можно высаживать огородные культуры. Почва станет рыхлой и очень плодородной.
Справка: Из бархатцев можно сделать перегной, выкопав небольшую яму, уложив туда высохшие растения, присыпав землей и гуматами. К весне бархатцы перегниют и превратятся в полезное удобрение, пишет hibiny.ru.