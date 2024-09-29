В Коми отметят День воссоединения России и новых областей страны

В Республике Коми отметят День воссоединения Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией. Об этом пишет администрация главы региона.

Праздничные мероприятия, запланированные на 30 сентября, охватят все уголки региона и будут наполнены разнообразными культурными и образовательными программами. Завтра в образовательных учреждениях республики пройдут классные часы и уроки под названием «Разговоры о важном». Эти уроки призваны ознакомить школьников и студентов с историей и значением воссоединения новых регионов с Россией, а также укрепить патриотическую осведомленность подрастающего поколения.