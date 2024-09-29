В Коми отметят День воссоединения России и новых областей страны
- 17:30 29 сентября
- 12+
- Анастасия Амелькина
В Республике Коми отметят День воссоединения Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией. Об этом пишет администрация главы региона.
Праздничные мероприятия, запланированные на 30 сентября, охватят все уголки региона и будут наполнены разнообразными культурными и образовательными программами. Завтра в образовательных учреждениях республики пройдут классные часы и уроки под названием «Разговоры о важном». Эти уроки призваны ознакомить школьников и студентов с историей и значением воссоединения новых регионов с Россией, а также укрепить патриотическую осведомленность подрастающего поколения.
Учреждения культуры в различных городах и районах, таких как Сыктывкар, Ухта, Усинск, Печора, Княжпогостский, Прилузский и Удорский районы, подготовили особую программу кинопоказов. В это день зрители смогут увидеть фильмы, затрагивающие темы воссоединения и важности взаимоотношений между регионами. Среди предлагаемых кинолент значатся «Перерождение Z», «Донбасс – Россия», «Донбасс и мы», «Донбасс. Окраина» и «Донбасс – Россия. Год без границ». Эти фильмы дадут возможность глубже понять события, происходящие в Донбассе, и их влияние на Россию.
Особое внимание уделено проведению концертов. Так, в Сосногорске по случаю праздника состоится музыкальное мероприятие, на котором выступят местные коллективы и исполнители. Кроме того, 29 сентября в 18:00 в Национальном театре Коми пройдёт концерт под заголовком «Место силы – Россия». Это значимое событие, посвященное воссоединению Донбасса и Новороссии с Россией, собрало множество зрителей и стало ярким прологом к завтрашним торжествам.