В Коми назначили нового и.о. Министра сельского хозяйства

Сергей Елдин избран на пост руководителя Минсельхоза Коми. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Уйба в своем телеграм-канале.

"Я решил доверить Сергею Николаевичу Елдину это важное направление для нашей республики. Он широко известен, ведь он наш, местный, и в полном расцвете сил для активной работы. Ему 47 лет, и он имеет 13-летний опыт управления на уровне поселенческой власти. До этого он успешно руководил своим родным поселением Ношуль в Прилузском районе. Юг Коми особо важен для сельскохозяйственного развития, и Сергей Николаевич хорошо знаком с этой отраслью. Благодаря его умению сплачивать жителей, муниципалитет стал лидером по числу проектов ТОСов в республике", — подчеркнул Глава республики.