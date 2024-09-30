В Коми назначили нового и.о. Министра сельского хозяйства
- 10:45 30 сентября
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- Инесса Богатая
Сергей Елдин избран на пост руководителя Минсельхоза Коми. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Уйба в своем телеграм-канале.
"Я решил доверить Сергею Николаевичу Елдину это важное направление для нашей республики. Он широко известен, ведь он наш, местный, и в полном расцвете сил для активной работы. Ему 47 лет, и он имеет 13-летний опыт управления на уровне поселенческой власти. До этого он успешно руководил своим родным поселением Ношуль в Прилузском районе. Юг Коми особо важен для сельскохозяйственного развития, и Сергей Николаевич хорошо знаком с этой отраслью. Благодаря его умению сплачивать жителей, муниципалитет стал лидером по числу проектов ТОСов в республике", — подчеркнул Глава республики.
Сергей Елдин выполняет обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Коми с 30 сентября. В его приоритетах — завершение компании по заготовке кормов к зиме и активное взаимодействие с фермерами для предоставления им множества поддерживающих мер, утверждённых на уровне правительства и министерства.
Напомним, прежний министр Ильдар Андарьянов был освобожден от должности в мае 2024 года, и временно его обязанности выполняла первый заместитель Надежда Усова.
Также отметим, что Сергей Николаевич Елдин родился 7 июня 1977 года в селе Ношуль Прилузского района Республики Коми. Кроме того, добавим, что у него высшее образование, полученное в Коми государственном педагогическом институте в 2003 году. Кстати, С. Елдин работал в Ношульской средней школе, затем стал главой сельского поселения "Ношуль".