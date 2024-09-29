В Сыктывкаре росгвардейцы привлекли к ответственности жителя за утрату оружия
- 22:45 29 сентября
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- Анастасия Амелькина
За прошлую неделю сотрудники Росгвардии по Коми выявили 8 нарушений, связанных с оборотом оружия, и изъяли 5 охотничьих ружей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В Сыктывкаре житель потерял своё охотничье оружие, когда перевернулся на лодке. Его ружье оказалось на дне реки. На него составили протокол за административное правонарушение, который может привести к штрафу до 10 тысяч рублей или лишению права приобретения оружия на срок до трёх лет.
Кроме того, составлено 4 административных протокола по поводу плохого оказания охранных услуг частными охранными организациями. В частности, охранники работали без видимой принадлежности к фирме, нарушали требования к форме или не проходили ежегодные медосмотры и проверки на пригодность к работе с оружием и спецсредствами.
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