В Сыктывкаре росгвардейцы привлекли к ответственности жителя за утрату оружия

За прошлую неделю сотрудники Росгвардии по Коми выявили 8 нарушений, связанных с оборотом оружия, и изъяли 5 охотничьих ружей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В Сыктывкаре житель потерял своё охотничье оружие, когда перевернулся на лодке. Его ружье оказалось на дне реки. На него составили протокол за административное правонарушение, который может привести к штрафу до 10 тысяч рублей или лишению права приобретения оружия на срок до трёх лет.