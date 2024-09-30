Большинство сыктывкарцев против сокращения срока обучения в школе

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

Многие жители Сыктывкара, включая родителей школьников, категорически против сокращения школьного обучения. По данным опроса, проведенного сервисом SuperJob, участвовали местные экономически активные граждане. Владимир Мединский, советник президента России, предположил, что обучение на протяжении 11 лет — это слишком большой срок. Он предложил уменьшить его, чтобы молодые люди могли раньше начинать свою профессиональную карьеру.

Результаты опроса SuperJob показали, что 60% сыктывкарцев не поддерживают такую идею: "В 17 лет многие абитуриенты еще не готовы к принятию серьезных решений"; "Дети не готовы к взрослой жизни"; "Длительное обучение делает их умнее". Инициативу не одобрили и 60% опрошенных родителей школьников.

Мужчины более активно, чем женщины, высказывались против сокращения срока обучения: 64% мужчин против и 56% женщин. Противников данной инициативы больше всего среди жителей Сыктывкара в возрасте 35-44 лет (62%).

За сокращение обучения выступили 29% экономически активного населения и 29% родителей. Их аргументы: "Раньше обучение длилось 10 лет, и специалисты были отличные"; "Один-два года явно излишние"; "В 18 можно выходить замуж, а наши дети все еще учатся". Согласные с Мединским чаще всего предлагали вернуться к десятилетнему периоду обучения.