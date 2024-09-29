Указ подписан: с 1 октября штраф 700 рублей за каждый день для владельцев квартир с ванной
- 22:01 29 сентября
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- Служба новостей
Перепланировка квартиры — одно из самых популярных решений для улучшения жилого пространства, но она требует не только желания, но и соблюдения определенных правил. Одним из самых распространенных видов перепланировки является перенос так называемых "мокрых" зон (кухня, ванная, туалет) в помещения, не предназначенные для оборудования систем водоснабжения и водоотведения.
Согласно Жилищному кодексу, размещение кухни или ванной над жилыми комнатами категорически запрещено. В одном из недавних случаев в Алтайском крае собственник многоквартирного дома объединил кухню, ванную, санузел и коридор в одно помещение. Перепланировка включала монтаж душевой, которая находилась непосредственно над кухней нижней квартиры, а спальня была переоборудована в кухню с установкой мойки и водопроводных систем. По решению областного суда собственник был обязан вернуть квартиру в первоначальное состояние. Суд отклонил встречный иск хозяина о сохранении перепланировки.
Перепланировка без разрешения — это не только риск для владельца квартиры, но и потенциальная угроза для соседей. Если соседи заметят строительные работы или возникнут жалобы на шум, возможна проверка. В случае обнаружения нарушений собственнику грозят штрафы и обязательство восстановить квартиру в исходное состояние. Причем не всегда есть возможность оставить изменённую планировку даже через суд — особенно если она затрагивает конструктивные элементы здания или коммуникации.
Специалисты подчеркивают, что перепланировка требует внимательного подхода и обязательного согласования с контролирующими органами, такими как Мосжилинспекция. Это не только защитит от штрафов, но и обеспечит безопасность. Перед началом любых работ стоит проконсультироваться с экспертами и убедиться, что задуманные изменения соответствуют законодательству.
Нелегализованная перепланировка может стать причиной серьезных проблем при продаже квартиры, а также вызвать недовольство соседей. Собственники, которые не узаконили изменения, могут столкнуться с обязательством вернуть жилье в первоначальный вид, что зачастую связано с серьезными затратами и неудобствами, пишет sevastopolmedia.ru.