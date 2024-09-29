Указ подписан: с 1 октября штраф 700 рублей за каждый день для владельцев квартир с ванной

Перепланировка квартиры — одно из самых популярных решений для улучшения жилого пространства, но она требует не только желания, но и соблюдения определенных правил. Одним из самых распространенных видов перепланировки является перенос так называемых "мокрых" зон (кухня, ванная, туалет) в помещения, не предназначенные для оборудования систем водоснабжения и водоотведения.

Согласно Жилищному кодексу, размещение кухни или ванной над жилыми комнатами категорически запрещено. В одном из недавних случаев в Алтайском крае собственник многоквартирного дома объединил кухню, ванную, санузел и коридор в одно помещение. Перепланировка включала монтаж душевой, которая находилась непосредственно над кухней нижней квартиры, а спальня была переоборудована в кухню с установкой мойки и водопроводных систем. По решению областного суда собственник был обязан вернуть квартиру в первоначальное состояние. Суд отклонил встречный иск хозяина о сохранении перепланировки.