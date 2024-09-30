Людям не верится, что так быстро: синоптики назвали точную дату, когда выпадет первый снег

Осенние дни традиционно воспринимаются россиянами как время умиротворенного отдыха перед зимними холодами. Но, согласно прогнозам синоптиков, предстоящая осень 2024 года преподнесет жителям страны немало сюрпризов. Бархатный сезон, но не для всех

Начало осени в большинстве регионов России ожидается относительно теплым и сухим. Температура воздуха в сентябре будет примерно на 2 градуса выше нормы, а количество осадков минимальным. Жители страны смогут в последний раз насладиться "бабьим летом" перед резкой сменой погоды.

Однако уже в октябре ситуация кардинально изменится. Согласно предварительным данным, температура в Москве существенно понизится, и горожанам придется заблаговременно переходить на зимнюю резину. К середине месяца синоптики ожидают вероятность выпадения первого снега.

Ноябрь – время испытаний

К концу осени количество осадков, как дождевых, так и снежных, значительно возрастет. При этом ноябрь 2024 года в Москве ожидается более теплым, чем год назад. Так, в 2023 году этот месяц начался с +14 градусов, а закончился на -2. Самыми холодными оказались 22 и 23 ноября, когда температура достигала -7 днем и -10 ночью.

Такая нетипичная погода наблюдается не только в столичном регионе, но и по всей стране. Гидрометцентр предсказывает, что осенний период в целом будет значительно более дождливым по сравнению с 2023 годом. Если сентябрь еще порадует теплом, то уже в октябре ситуация заметно ухудшится. А к ноябрю снежный покров появится практически на всей территории России.

Первые признаки зимы уже проявляются в некоторых регионах. Так, на популярном горнолыжном курорте Шерегеш заметили легкий снежный покров на одной из гор, что предвещает скорое начало сезона катания. Аналогичная ситуация наблюдается и в Новосибирске, где первый мокрый снег ожидается ближе к концу сентября.

Готовимся к суровой зиме

Учитывая все эти прогнозы, россиянам стоит заблаговременно позаботиться о своей безопасности и комфорте в переходный период. Прежде всего, необходимо позаботиться о своевременной смене летней резины на зимнюю, чтобы обеспечить безопасность на дорогах. Кроме того, не помешает проверить исправность отопительных систем в домах и прочих объектах.

Синоптики также советуют заранее продумать, как провести осенние дни и подготовиться к зимнему сезону. Возможно, стоит спланировать более теплые выходные в ожидании холодной погоды, закупиться теплой одеждой или даже забронировать поездку на горнолыжный курорт.