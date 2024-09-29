В Сыктывкаре продолжается реконструкция путепровода на подъезде в Верхний Чов

Реконструкция путепровода на подъезде в Верхний Чов близится к завершению. Об этом сообщает мэр Сыктывкара Владимир Голдин.

В Сыктывкаре продолжают восстанавливать путепровод на въезде в Верхний Чов. Этот мост нужен для доставки грузов в промзону "Човский" и для безопасного движения машин в микрорайон и к дачам в Дырносе.