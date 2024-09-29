В Сыктывкаре продолжается реконструкция путепровода на подъезде в Верхний Чов
- 20:15 29 сентября
- 12+
- Анастасия Амелькина
Фото со страницы Владимира Голдина
Реконструкция путепровода на подъезде в Верхний Чов близится к завершению. Об этом сообщает мэр Сыктывкара Владимир Голдин.
В Сыктывкаре продолжают восстанавливать путепровод на въезде в Верхний Чов. Этот мост нужен для доставки грузов в промзону "Човский" и для безопасного движения машин в микрорайон и к дачам в Дырносе.
Сейчас объект готов на 80%. Уже сделано многое: от подготовки до укладки больших балок основного пролета. Сейчас устанавливают оставшиеся балки и укрепляют швы. Также приводят в порядок подъездные дороги к путепроводу. Во второй части строительства будут ставить ограждения, освещение, класть асфальт и обустраивать парковки и остановки.
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