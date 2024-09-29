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В Сыктывкаре продолжается реконструкция путепровода на подъезде в Верхний Чов

В Сыктывкаре продолжается реконструкция путепровода на подъезде в Верхний ЧовФото со страницы Владимира Голдина

Реконструкция путепровода на подъезде в Верхний Чов близится к завершению. Об этом сообщает мэр Сыктывкара Владимир Голдин.

В Сыктывкаре продолжают восстанавливать путепровод на въезде в Верхний Чов. Этот мост нужен для доставки грузов в промзону "Човский" и для безопасного движения машин в микрорайон и к дачам в Дырносе.

Сейчас объект готов на 80%. Уже сделано многое: от подготовки до укладки больших балок основного пролета. Сейчас устанавливают оставшиеся балки и укрепляют швы. Также приводят в порядок подъездные дороги к путепроводу. Во второй части строительства будут ставить ограждения, освещение, класть асфальт и обустраивать парковки и остановки.

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